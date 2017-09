German Chancellor Angela Merkel (R) and Algerian President Abdelaziz Bouteflika address a press conference at the chancellery in Berlin December 8, 2010. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images) | JOHN MACDOUGALL via Getty Images

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé mardi un message de félicitations à la Chancelière allemande, Angela Merkel, à l'occasion de la victoire de son parti politique aux dernières législatives, dans lequel il l'a invitée à effectuer une visite officielle en Algérie.

"C'est avec un plaisir réel que j'ai appris la victoire de votre parti politique aux dernières législatives allemandes, ce qui ouvre, si heureusement, la voie à votre reconduction à la Chancellerie de votre pays ami", écrit le Président Bouteflika dans son message.

"Au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, je vous exprime nos chaleureuses félicitations pour ce brillant succès. Cette consécration qui est la vôtre est une juste reconnaissance par le peuple allemand des efforts louables que vous avez investis et des résultats dignes d'éloge que vous avez réalisés pour le développement de votre pays et pour son rayonnement dans le monde", ajoute le chef de l'Etat.

"Au cours des dernières années, l'Algérie et l'Allemagne, sous votre direction, ont su consolider et élargir leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines et ont ouvert également de nouvelles perspectives pour l'approfondissement de ces liens, au bénéfice de nos deux peuples", relève le président de la République.

"C'est dans le but de concrétiser ensemble ces perspectives prometteuses pour l'amitié et la coopération algéro-allemande et de poursuivre avec vous le dialogue fructueux que nous avons déjà noué, que j'ai grand plaisir à vous inviter à effectuer une visite officielle en Algérie à une date dont nous conviendrons par voie diplomatique", indique le chef de l'Etat.

"Dans cette heureuse perspective, je forme mes vœux les meilleurs pour la réussite de votre noble mission et pour davantage de progrès pour le peuple allemand ami", conclut le président de la République.

La Chancelière allemande Angela Merkel devait déjà effectuer une visite officielle en Algérie en février 2017. La visite a été reportée en raison de l'"indisponibilité temporaire" du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, due à une "bronchite aiguë

