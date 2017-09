Les baumes à lèvres Labello, Yves Rocher, Avene, Boiron, pointés du doigts par une association de consommateurs en France

SANTÉ - Qui n'a jamais utilisé de baume à lèvres? Contrairement aux cosmétiques traditionnels, tous, dans la famille, peuvent les utiliser, des enfants aux grands-parents. Surtout quand le vent froid vient creuser et gercer vos lèvres. L'UFC Que Choisir? s'est penché sur leur composition. Le verdict est sans appel: la moitié des produits testés sont toxiques.

Dans le numéro du mois d'octobre, l'association de consommateurs a vérifié la composition de 21 marques différentes. Non seulement les populations les plus fragiles peuvent l'utiliser, note-t-elle, mais en plus "il est susceptible d'être ingéré": "sa salubrité doit être exemplaire".

C'est donc loin d'être le cas. En cause, la présence d'huiles minérales. Celles-ci peuvent contenir des composés aux effets indésirables. D'un côté, les hydrocarbures d'huiles minérales saturées (en anglais, Mosh) peuvent déclencher des réactions inflammatoires. De l'autre, les hydrocarbures d'huiles minérales aromatiques (Moah) sont cancérigènes.

En 2012, l'agence européenne de sécurité alimentaire a ainsi rendu un avis sur ces deux composés. "L'avis identifie certaines préoccupations potentielles", même si "des incertitudes existent". Même l'organisme professionnel Colipa (devenu Cosmetics Europe) avertissait en 2014 sur leurs effets néfastes.

Pourtant, les plus grandes marques ne respectent pas ces précautions et ont été épinglées par l'UFC Que Choisir. Sont ainsi concernés Yves Rocher, Garnier, Labello... mais aussi des marques avec "une une image santé bien ancrée", comme Boiron, Avene ou Uriage.

Parmi tous ces produits, le moins cher reste le plus efficace, et le seul à hydrater correctement les lèvres, note l'association de consommateurs. Il s'agit du baume à lèvres "Cien" de Lidl, vendu à 75 centimes. Soit près de dix fois moins que le plus cher de la sélection.

"Les énormes différences de prix ne sont pas corrélées aux résultats", note discrètement l'UFC Que Choisir. En plus des lèvres, cela mettra un peu de baume au cœur de votre portefeuille.

