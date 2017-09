Fête de Achoura: la journée du dimanche chômée et payée

Crescent moon with dark sky background | Ahmed_Abdel_Hamid via Getty Images

La journée du dimanche 10 Moharram 1439 de l'Hégire correspondant au 1 octobre 2017, sera chômée et payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée, indique mercredi la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative dans un communiqué.

Les personnels exerçant en travail posté ou à la journée "sont toutefois tenus d'assurer la continuité du service", ajoute la même source.

Cette mesure intervient conformément à la loi du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales, précise-t-on.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.