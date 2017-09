Présentation du projet de Loi de finances 2018 mercredi au gouvernement

Le projet de Loi de finances 2018 sera présenté demain mercredi au gouvernement par le ministre des Finances, a indiqué mardi à la presse le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, en marge de sa présentation du projet de loi portant amendement de l'ordonnance relative à la monnaie et au crédit devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Pour rappel, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait déclaré jeudi dernier à l'APN que le budget de fonctionnement prévu pour l'exercice 2018 ne serait pas augmenté, et ce, contrairement au budget d'équipement qui sera revu à la hausse du fait de l'augmentation du coût des projets de développement des communes et des crédits du Fonds spécial du Sud et des Hauts-plateaux, ainsi que l'assainissement des dettes des entreprises.