L'BOULEVARD 2017: 30 photos qui prouvent que ce festival ne ressemble à aucun autre

FESTIVAL - Après un an d'absence, c'est un carton plein pour cette 17e édition du festival L'Boulevard qui a réuni quelque 110.000 festivaliers au complexe Al Amal et au stade du R.U.C. à Casablanca. Fidèle à sa réputation, le deuxième round du festival s'est brillamment achevé ce week-end après 3 jours de concerts qui ont fait vibrer la ville blanche au rythme des Pogos et des pas de danses endiablés de la jeunesse casablancaise, qui a donné libre cours à son imagination: cheveux longs, vernis à ongle noir, maquillages charbonneux, tatouages, looks dégantées, perruques, masques.... Retour en images sur les moments forts de ce rendez-vous incontournable de la musique urbaine au Maroc.

Une vitrines des musiques alternatives au Maroc

Comme à son habitude, le festival se déroule en deux temps. D’abord le tremplin, organisé du 15 au 17 septembre, où 19 groupes de hip-hop, métal/rock et fusion se sont affrontés pour tenter de remporter le premier prix de 10.000 DH, l'enregistrement de deux morceaux en studio et une formation complète avec des professionnels de la musique. Puis, la deuxième partie du festival organisée 22 au 24 septembre au stade du RUC à Casablanca, où se sont enchaînés des grands noms de la scène Rock/Metal, Electro, Fusion et Rap/Hip Hop tels que M.O.P, le groupe de métal français Dagoba, les Marocains Masta Flow, Betweenatna, Oum ou encore le Nigérian Keziah Jones.

Smells like teen spirit!

Les festivaliers ont arboré des looks parfaitement assumés. Garçons aux ongles vernis et aux cheveux longs, filles aux crinières flashy et aux yeux charbonneux, femme en "burqa mini-jupe", et jeunes aux visages cagoulés ou masqués... Toutes les folies sont de mise.

Récap de ces 3 jours de folie en 30 photos: