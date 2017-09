La police n'a rien pu faire contre ce jet de sang car "le mauvais goût n'est pas un crime"

C'est un contrôle de police atypique auquel ont assisté les Berlinois dimanche 24 septembre. Un malfrat interpellé ? Pas du tout. Une manifestation imprévue? Non plus. Une bagarre en sortie de club? Absolument pas.

Le méfait en question ? Un modèle de BMW X6 blanc tâché d'une pseudo "éclaboussure de sang" au niveau de la roue arrière droite.

Polizei stoppt „Blut-BMW“ - Welche Auto-Aufkleber sind strafbar? https://t.co/yhFRjek0pj — BILD (@BILD) 25 septembre 2017

La faute... à un film décoratif

Les faits rapportés par nos confrères de Bild sont singuliers et assez déroutants. Vers 5h du matin, la police de Berlin a reçu l'appel téléphonique d'un chauffeur de taxi inquiet.

Ce dernier a vu une énorme éclaboussure rouge sur la carrosserie d'une BMW blanche, l'assimilant à une grosse tache de sang et donc à un potentiel crime. Quelques instants plus tard, un convoi de trois voitures des forces de l'ordre est parvenu à intercepter le véhicule au niveau de la Frankfurter Allee, grande artère située dans l'est de la capitale allemande.

Et, surprise, après inspection de l'engin, la police a conclu qu'il ne s'agissait pas de sang... mais d'un film plastique rouge inoffensif, et surtout très trompeur.

Le conducteur de l'automobile ne court aucun risque devant la justice: "Le mauvais goût n'est pas une infraction pénale" a expliqué un porte-parole de la police berlinoise.

Interrogé par le média allemand, Uwe Lenhart, un spécialiste du droit pénal et du droit de la circulation, est revenu sur la législation en vigueur: "La police a eu raison de ne pas le réprimander. Ce type d'autocollant est permis."

A ce titre, selon le paragraphe 30 de loi allemande sur les licences routières (stVZO), il n'y aucune interdiction de couleurs particulière.

