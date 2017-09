Ferial Furon à Radio M: "Je n'ai pas peur du débat contradictoire"

C’est une Ferial Furon qui semble ravie d’être interviewée par un journaliste algérien sur une radio algérienne qui est passée mardi 26 septembre sur les ondes de Radio M.

Invitée de l’Entretien d’El Kadi Ihsane, elle confie que, en février 2017 lorsqu’elle se préparait à passer à l’émission de Canal Algérie Bonjour d’Algérie, elle s’attendait à un débat contradictoire qui n’a pas eu lieu.

Elle reproche à la grande majorité de ceux qui l’ont “violemment critiquée de n’avoir jamais lu [son] livre”.

Ihsane El Kadi a lu le livre de Ferial Furon, Si Bouaziz Bengana, dernier roi des Zibans, et offre aux auditeurs de Radio M un entretien contradictoire, sans acharnement mais sans reniements.

Un entretien à la fois palpitant et apaisé. A l’arrière petite-fille de Bouaziz Bengana qui clame haut et fort que son aïeul a été empoisonné par les autorités coloniales à cause de ses critiques du système colonial, El Kadi Ihsane oppose un franc scepticisme : “Mais pourquoi donc auraient-ils assassiné Bengana et pas Messali? Bouaziz Bengana s’était-il radicalisé?”

Le journaliste lui rappelle ensuite que cet aïeul et les élites algériennes auxquelles il appartenait avaient, par leur allégeance et alliance avec le système colonial, permis à la colonisation de l’Algérie de durer aussi longtemps.

Mais Ferial Furon n’est pas démontée, elle est heureuse de pouvoir parler de son livre en Algérie (et rappelle par la même occasion que s’il n’est pas en vente dans les librairies algériennes, il n’a pas été interdit non plus), c’est tout ce qui importe, “les lecteurs peuvent remettre en question cette version” finit-elle par conclure.

Pour elle, le plus important était de “révéler le secret de famille, la vérité sur l’empoisonnement de mon aïeul”. Et pour nous lecteurs et auditeurs l’intérêt est d’en savoir un peu plus sur notre histoire, sur les élites algériennes et comment fonctionnait, vue de l’intérieur, leur relation avec l’autorité coloniale.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.