Laquelle de ces candidates sera Miss Tunisie 2017?

Comme chaque année, des candidates sont en compétition pour le titre de Miss Tunisie. Pour l'édition de 2017, elles sont 16 seulement dans la course. Les candidates des huit autres gouvernorats n'ont pas été retenues car elles ne remplissaient pas les critères exigés, a expliqué Aïda Antar, la présidente de l’association "Tej" et l’organisatrice du concours Miss Tunisie.

Les 16 prétendantes, sélectionnées comme étant les plus belles femmes de Tunisie, suivent un stage depuis des mois et participent à des répétitions intensives en chant, danse, sport, etc. (vidéo ci-dessous)

La beauté ne suffit pas pour être élue Miss Tunisie, elle doit rimer avec bonté. En effet, chaque candidate porte un projet humanitaire. Pour cette année, les miss oeuvreront pour la restauration d'une maison culturelle dans leur gouvernorat.



À noter que la cérémonie finale pour l'élection de Miss Tunisie 2017 aura lieu au mois d'octobre prochain au Théâtre municipal de Tunis. Le public est appelé à voter pour sa candidate favorite parmi les 16 jeunes femmes en compétition. (photos ci-dessous)



































Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.