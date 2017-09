Environnement: Marrakech adopte cette semaine les bus électriques

ÉCOLOGIE - C'était l'un des projets écologiques phare de la ville de Marrakech. Près d'un an après la COP22, le fameux bus électrique de la ville ocre sera enfin mis en service à partir de jeudi. Une première au Maroc comme sur le continent africain.

Ce projet a été annoncé à l’occasion de la Conférence des Parties Prenantes à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22), organisée en mois de novembre de l’année dernière à Marrakech.

Si certains ont circulé pendant l'événement mondial sur le climat, le lancement effectif de ces bus pour les Marrakchis a été maintes fois reporté.

Une liste d’expériences pilotes menées par la ville de Marrakech

Ce projet vient s’ajouter à une liste d’expériences pilotes menées par la ville de Marrakech dans le domaine de la préservation de l’environnement et de la durabilité. Des expériences comme la station de traitement des eaux usées, l’aménagement des espaces verts et leur éclairage par le bais de l’énergie solaire, la mise en place d’une station de traitement des déchets, ...

Après leur mise en marche, ces nouveaux bus serviront la première ligne parcourant le boulevard Hassan II en reliant Bab Doukalla au quartier Al Massira et ses alentours, ainsi que la seconde ligne reliant les quartiers M’Hamid et le Centre ville via le couloir réservé à cette fin au niveau du boulevard "Guemassa".

D’autres boulevards et circonscriptions seront ultérieurement couverts à travers le recours au même mode de fonctionnement des lignes du Tramway à Rabat et à Casablanca, avec l’aménagement de points d’accès facile pour les personnes aux besoins spécifiques.

Afin de garantir l’alimentation de ces bus en énergie propre, il a été procédé à la mise en place, en partenariat avec la Banque Mondiale, d’une station de production de l’énergie solaire à l’entrée de la ville au niveau de la zone jouxtant le périmètre urbain dans la circonscription de Menara, et le début du territoire de compétence de la commune de Saâda.

Transport quotidien de plus de 45.000 citoyens

D’une longueur de 18 mètres, ces "Tram-Bus" devront assurer le transport quotidien, de plus de 45.000 citoyens à destination de différents quartiers de la cité ocre.

Pour assurer un lancement réussi des prestations de service assurées par ces bus électriques, plusieurs essais ont été effectués, dans le but de permettre aux chauffeurs de mieux circuler sur les couloirs consacrés à cette fin, et maîtriser les signalisations lumineuses réservées à ce nouveau moyen de transport urbain. L’objectif en définitif est d’apporter des solutions appropriées et immédiates à toutes imperfections d’ordre technique pouvant surgir lors de l’usage de ces bus.

Et afin de préserver l'esthétique des principales artères de la cité ocre qui devraient être traversées par ces bus, et dans le respect parfait du plan d’aménagement urbain, les initiateurs de ce projets ont veillé à ne pas étendre les câbles électriques sur l’ensemble des itinéraires qui seront empruntés par ces bus.

Pour garantir le plein succès à ce projet écologique inédit, le défi à relever demeure celui de l'adaptabilité des usagers de la route avec ce moyen de transport urbain, sachant que la cité ocre connait une grande densité en termes de circulation notamment, avec le nombre conséquent de motocyclistes. La vigilance est de mise, afin d’éviter des accidents de la circulation qui pourront reléguer au second rang les avantages offerts par ce nouveau outil de mobilité.