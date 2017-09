Renouveau du tourisme en Tunisie: La compagnie aérienne Emirates ajoute un nouveau vol reliant Dubaï à Tunis

La compagnie émirati Emirates envisage d'augmenter la fréquence de ses vols vers la Tunisie, a annoncé le journal émirati The National, dans un article publié ce lundi 25 septembre 2017.

Le transporteur de Dubaï a, en effet, manifesté son intention de renforcer la desserte vers la Tunisie de six à sept fois par semaine.

Ce vol additionnel sera exploité tous les lundis à partir de la fin du mois d'octobre avec un avion Boeing 777-300ER. Selon la même source, cet avion contient huit suites privées en première classe, 42 sièges en classe affaires et 310 sièges en classe économiques.

Selon l'article publié par le média émirati, "les voyageurs repartent en Tunisie après les attaques terroristes ayant touché le secteur du tourisme". C'est donc pour répondre à une demande existante que la compagnie a ajouté ce vol.

Avec ses vols quotidiens envers la Tunisie, Emirates permettra également aux Tunisiens d'avoir un plus grand accès au réseau mondial d'itinéraires en particulier pour les destinations au Moyen-Orient, en Asie occidentale, en Asie-Pacifique et aux États-Unis, et ce avec une seule escale à Dubaï.

La compagnie émiratie fournira également 23 tonnes supplémentaires de capacité de chargement vers la Tunisie, précise Gulf Business. Un bonus qui permettra de promouvoir les échanges économiques via le transport des marchandises entre les deux pays et booster les exportations. Parmi les principaux produits clés, échangés entre les deux pays, figurent les fruits et légumes, les fruits de mer frais et congelés, les équipements électroniques, les truffes et les dattes.

Depuis le 29 octobre 2006, date d’inauguration de son premier service à Tunis, la compagnie a transporté plus d'un million de passagers et plus de 60.000 tonnes de marchandises à ce jour. À l'échelle mondiale, la compagnie aérienne emploie plus de 500 ressortissants tunisiens dans divers postes au sein du groupe, dont plus de 200 Tunisiens opérant dans ses cabines.

