L'ironie du nouveau scandale qui touche Jared Kushner n'a pas échappé à ces anti-Trump

ÉTATS-UNIS - L'arroseur arrosé, ou presque. Jared Kushner, gendre et haut conseiller du président américain Donald Trump, a bien utilisé sa messagerie personnelle pour communiquer avec d'autres responsables de l'exécutif, alors qu'il aurait dû se servir de la messagerie sécurisée de la Maison Blanche. Son avocat l'a admis dimanche 24 septembre confirmant une information de Politico.

Si rien ne suggère que les courriels contenaient des informations confidentielles, le mari d'Ivanka Trump pourrait avoir enfreint le Presidential Records Act (PRA), qui exige que toute la correspondance, papier ou électronique, liée aux activités personnelles et politiques du président, soit archivée.

Or, cette histoire n'est pas sans rappeler le scandale qui a touché Hillary Clinton. Il était en effet reproché à la candidate démocrate d'avoir utilisé sa messagerie personnelle pour échanger des informations jugées sensibles alors qu'elle était secrétaire d'État (2009 à 2013). Donald Trump n'avait alors pas manqué cette occasion pour charger son adversaire. Il n'avait eu de cesse de réclamer son emprisonnement à cause de cette affaire de courriels. "Lock her up", (enfermez-là) faisait-il scander à ses partisans pendant ses meetings.

Résultat, les anti-Trump ne se sont pas privés pour remettre le slogan de Donald Trump au goût du jour: "Lock him up!", ont réagi un certain nombre d'entre eux avec ironie sur les réseaux sociaux.

@realDonaldTrump Jared Kushner used personal email to conduct White House business. Sing it with me... "Lock him up.... lock him up!" — k ryan (@NwEnglandr) 25 septembre 2017

"Jared Kushner a utilisé son email personnel pour gérer les affaires de la Maison Blanche. Chantez avec moi: "Enfermez-le, enfermez-le".

Jared Kushner Used Private Email In Trump Administration, lawyer confirms. OK, Trump. Lock him up! Lock him up! Lock him up! Lock him up! — Bob Felten (@Rinkytone) 25 septembre 2017

"Jared Kushner a utilisé son email personnel dans le cadre de l'administration Trump, son avocat confirme. Ok Trump. Enfermez-le! enfermez-le! enfermez-le!"

Do you scream now : LOCK HIM UP???https://t.co/L4LDJcOcRc — Tino Borges (@tino_borges) 25 septembre 2017

Donald Trump, et là, est-ce que tu cries 'enfermez-le'??"



#morningjoe Jared Kushner used a private email acct so why doesn't the #DonaldTrump Lock him up? Oh I forgot its ok for a republican! — Kevin Edwards (@KevinWEdwards) 25 septembre 2017

"Jared Kushner a utilisé son email perso alors pourquoi Donald Trump ne l'enferme-t-il pas? Ah oui, j'oubliais, c'est permis pour un Républicain".