La Fédération mondiale de neurologie a annoncé, dimanche 24 septembre 2017, dans un post publié sur sa page Facebook l'élection pour un deuxième mandat de Dr Riadh Gouider, au conseil d’administration de la Fédération, à Kyoto au Japan.

Chef de service de Neurologie et du centre d’Alzheimer à l’Hopital Razi et également président de l'association tunisienne de neurologie (STN), le professeur Riadh Gouider oeuvre, à l'échelle internationale, à promouvoir les recherches et à contribuer aux avancements liés à la neurologie. Récemment, son association a organisé, au mois de mars dernier à Hammamet, trois événements majeurs où une cinquantaine de pays ainsi que les plus importantes organisations mondiales opérant dans ce domaine y ont fait part. "C'est le plus important rassemblement de neurologues qui n'ai jamais eu lieu dans le continent," rapporte La Presse, dans un article publié le 17 mars 2017.

C'est en 2008 que Dr. Gouider a été élu vice-président, directeur régional de la Fédération mondiale de neurologie pour la région pan-arabe. Ce dernier a été, par ailleurs, élu en 2007 Président de l'Union arabe de neurologie. Il est également membre de la société tunisienne d'informatique médicale, une association à but non lucratif dont le but est d'aider le médecin Tunisien Maghrébin, et francophone de manière générale à intégrer l'informatique parmi les outils nécessaires à sa pratique médicale.

La ville japonaise Kyoto a abrité, du 16 au 21 septembre 2017, le Congrès Mondial de Neurologie. C'est l'événement scientifique le plus important dans le monde dans ce domaine médical où se rencontrent les meilleurs conférenciers de tous les domaines de la neurologie pour débattre et présenter les dernières avancées dans leur domaine.

