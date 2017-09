Après New York et Berlin, l'expérience unique "Remote X" débarque à Tunis avec Dream City

Après Paris, New York, Berlin ou Dubai, Tunis sera la scène de cette oeuvre de théâtre documentaire de Rimini Protokoll, qui se réalisera grâce une expérience unique d'intelligence artificielle. En effet, le collectif théâtral berlinois Rimini Protokoll, avec "Remote X", sera à Tunis du 28 septembre au 7 octobre 2017 dans le cadre du Festival d’Art dans la cité Dream City 2017.

Dans "Remote Tunis", un groupe de 50 personnes jalonneront Tunis, munies d'écouteurs aux oreilles et guidées par une voix artificielle. L'expérience interactive est parfaitement agencée car tout en prenant des décisions individuelles, tout en ayant leurs propres parcours, leurs propres histoires, ils demeurent dans le groupe. Grâce aux algorithmes fournis par l'intelligence artificielles, les attitudes des 50 personnes sont examinées et guidées.

L'aboutissement d'une telle expérience est un film collectif qui retracera leur périple dans la ville de Tunis aux multiples facettes, avec des superpositions entre la réalité et la fiction.

"'Remote X' questionne notre prévisibilité avec l’invasion progressive de l’intelligence artificielle et le Big Data, à travers notamment les réseaux sociaux ou l’utilisation des nouvelles technologies. (...) La déambulation n’a rien d’une visite touristique. C’est une expérience physique et politique du rapport à l’autre, une façon de se réapproprier la ville, de questionner les rites urbains et de s’interroger sur notre rapport à la machine, au groupe, et à notre soumission à ces éléments qui sont parties intrinsèques de nos sociétés modernes", ont indiqué les organisateurs de Dream city.

