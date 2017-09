HIVER - Les Marocains devront bientôt, et pour la quatrième fois cette année, changer d'horaire. Le passage à l'heure d'hiver, ou GMT, se fera dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre au Maroc. Pour régler son horloge, il suffit donc de la retarder d'une heure à trois heures du matin. Concrètement, à trois heures, il sera deux heures.

Les appareils connectés tels que portables, tablettes et ordinateurs devraient changer d'heure automatiquement. Attention cependant, certains appareils peuvent changer d'horaire à l'avance. Mieux vaut alors rester vigilant et se fier à votre montre analogique ou à une horloge non connectée à Internet!

Et pour répondre à la fameuse interrogation rituelle, oui nous gagnerons bien une heure de sommeil cette nuit-là!