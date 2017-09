Richard Baker via Getty Images

Plus de 12 entreprises tunisiennes opérant dans différents secteurs dont la finance, les énergies renouvelables, le tourisme ou l'automobile seront présentes, les 26 et 27 septembre 2017, à Londres dans le cadre d'une mission d'affaires organisée par la Chambre de Commerce Tuniso-Britannique (TBCC) et présidée par Mehdi Ben Abdallah.

À l’invitation du Lord Maire de la City de Londres, Andrew Parmley, cette visite sera rehaussée par la présence du ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale Zied Laadhari et du Directeur General de l'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (FIPA), Khalil Laabidi.

Préparée en coordination avec le gouvernement britannique et le gouvernement tunisien, cette mission vise à promouvoir l'attractivité de la Tunisie pour le commerce et l'investissement, mais également à explorer et encourager de nouvelles opportunités de partenariat avec le Royaume-Uni.

Un Forum d’Affaires tuniso-britannique sera organisé à cette occasion, au ministère des Affaires étrangères britanniques. Une table ronde avec les représentants de la place financière de Londres organisée par le Maire de la City de Londres à Mansion House sera également au programme, rapporte un communiqué de presse de la TBCC, publié dimanche.

Ces deux évènements seront, en effet, l’occasion d’aborder tous les thèmes de réflexion sur le développement de l’environnement d’affaires et économique tuniso-britannique, capitalisant sur le regain de l’intérêt du gouvernement britanniques avec de nombreuses visites officielles en Tunisie ces douze derniers mois, ainsi que sur la levée de la restriction de voyage sur la Tunisie et le Brexit.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.