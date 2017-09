Cette enfant qui essaie désespérément de jouer à la Game Boy va vous mettre un coup de vieux

INSOLITE - Pour les fans de jeux vidéo à la fin des années 1990, se voir offrir une Game Boy Color était ce qu'il y avait de plus excitant qui soit.

Imaginez un peu, passer de l'épaisse Game Boy en noir et blanc à ce modèle plus fin et en couleur était une véritable révolution. Disponible avec une coque verte, bleue, orange, rose et violette, la console portable était le summum de la technologie.

Evidemment, de nos jours, ce modèle de Nintendo vendu entre 1998 et 2003 a de quoi faire sourire par sa simplicité: on est très loin des jeux sur smartphones ou nouvelles consoles qui offrent une gigantesque résolution, de la réactivité ou de la 3D.

La Game Boy est même tellement vieille que son fonctionnement semble être un véritable mystère pour une partie de la nouvelle génération, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous qui fait partie des plus visionnées ce dimanche 24 septembre sur YouTube et sur Reddit.

Cette jeune fille filmée par son père semble effectivement tellement habitée aux téléphones, tablettes, ordinateurs et consoles qu'il suffit d'effleurer qu'il ne lui vient même pas à l'idée de recourir aux flèches directionnelles sur la Game Boy pour déplacer le personnage du jeu.

On est en 2017, qu'est-ce que c'est que cet écran non tactile?