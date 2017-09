Gad et Jamel jouent les Jacques Martin pour la saison 2 du "Jamel Comedy Kids" (et on adore)

DIVERTISSEMENT - Quand Gad Elmaleh et Jamel Debbouze jouent les Jacques Martin façon "L'école des vannes", pour la saison 2 du "Jamel Comedy Kids", il est difficile de ne pas craquer. Aussi drôle qu'attendrissante, l'émission met en lumière la créativité des enfants, tous les dimanches sur Canal+ à 10h50 (heure marocaine).

Invité du premier épisode de l'émission, Gad Elmaleh semblait enchanté et agréablement surpris par le talent de ces graines d'humoristes à l'avenir prometteur.

Un bonheur de lancer la nouvelle saison du @JamelComedyKids ! 😁 L'émission est diffusée dimanche à 12h sur @canalplus Et opslag delt af GAD (@gadelmaleh) den 23. Sep 2017 kl. 10:01 PDT

Pour cette première, ce sont donc 5 enfants qui ont offert au public leurs interprétations de sketchs d'humoristes connus, dont Gad, Jamel, Thomas N'Gijol ou encore Kev Adams. Carton plein pour ce "menu enfants" frais et plein de surprises, qui entame sa seconde saison après un lancement en décembre 2016 sur la même chaîne.

Interviewé par le Figaro, Jamel Debbouze explique le ressenti général après le spectacle: "Tous ressortent de là agréablement surpris, car cela ne ressemble à rien. Ce n’est pas formaté, on ne leur demande pas de se vendre. On leur demande juste d’être eux-mêmes. Et, ce qui est touchant, c’est de voir des enfants jouer vos textes. On les revisite à travers eux".

Et opslag delt af Jamel Comedy Kids (@jamelcomedykids) den 22. Sep 2017 kl. 7:29 PDT

Après le "Jamel Comedy Club" en version française, puis en version darija, c'est désormais à travers la version miniature que Jamel Debbouze véhicule les valeurs d'échange et de partage. Une manière, pour lui, de passer le flambeau et d'encourager les enfants à exprimer leur talent et leur créativité.

Et opslag delt af Jamel Comedy Kids (@jamelcomedykids) den 17. Sep 2017 kl. 4:28 PDT

La page Facebook de l'émission a partagé la vidéo du premier épisode du "Jamel Comedy Kids" en intégralité, comme vous pouvez le voir ci-dessous: