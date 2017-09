La Tunisie a brillé au championnat du monde de couscous en glanant dans la foulée le prix du jury populaire dans le cadre de la 20ème édition du Cous Cous Fest, qui s’est déroulée du 15 au 24 septembre 2017 à San Vito Lo Capo, en Sicile.

Représentée par les Chefs Billel Wechtati (restaurant Le Baroque) et Taieb Bouhadra (restaurant El Ali), la Tunisie a pu se démarquer des autres participants et conquis le jury par son couscous "Mosaïque de Carthage". La présence tunisienne avait été soutenue par l’Association Tunisienne des Professionnels de l’Art Culinaire (ATPAC). Par ailleurs, les Chefs Mounir Arem et Rafik Tlatli étaient présents lors de l'événement pour encourager les chefs compétiteurs.

Au total, dix pays, y compris la Tunisie, ont participé cette année à ce concours. Il s'agit de: l’Italie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, la France, Israel, le Maroc, la Palestine, le Sénégal, les États-Unis et la Tunisie.

L'Angola, quant à elle, a reçu un prix identique par le Jury technique ainsi que le prix du meilleur présentation alors que le Sénégal a remporté le prix du couscous le plus original.

La Tunisie a déjà remporté le titre de champion du monde du couscous. Elle a été sacrée championne à quatre reprises à savoir en 1998 (la première édition de ce concours): avec le trio de chefs Abdelhamid Alaya, Faouzi Souissi et Messaoud Berhouma, en 2000 avec le duo chef Lotfi Yacoubi et chef Mongi Slama, en 2004: avec le duo chef Mimoun Arroum et chef Abdallah Messai et dernièrement en 2010 avec le duo chef Arouie Haier et chef Ali Mzoughi.

Dans sa 20ème édition, ce rendez-vous annuel attire de nombreux gourmands. Cette année, il a établi un record de présence, avec la vente de plus de 70.000 billets pour la dégustation, ainsi qu’avec la présence d’une cinquantaine de journalistes pour couvrir l’événement. Au total, environ six tonnes de couscous ont été utilisés.

