Media for Medical via Getty Images

Les sacs plastique à usage unique seront retirés des pharmacies et remplacés par des sacs en papier et ce à partir du 1er mars 2018, a annoncé dimanche le président directeur général de la direction de l’environnement et de la qualité de la vie relevant du ministère des affaires locales et de l’environnement, Mohamed Ben Jeddou.

Il a précisé dans une déclaration à l’agence TAP que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une convention qui sera conclue entre le département et le syndicat des pharmaciens, le 29 septembre 2017 et qui illustre, selon lui, l’orientation du ministère visant particulièrement la lutte contre la pollution causée par les sacs en plastique d’une manière progressive et ce à travers l’interdiction de leur utilisation.

Il a ajouté que cette initiative lancée par le syndicat des pharmaciens permettra de généraliser l’expérience d’une manière progressive à tous les autres secteurs.

Il convient de rappeler qu’en Tunisie, un milliard de sacs en plastique sont utilisés chaque année.

Plusieurs pays dans le monde tentent actuellement de limiter l'usage des sacs plastique. En France par exemple les sacs plastiques à usage unique ont été prohibés en dernier.

Au Royaume-Uni, la législation impose de faire payer les utilisateurs de sacs plastiques, afin de tenter de réduire leur utilisation.

Les municipalités de l'agglomération montréalaise, qui abrite la moitié de la population du Québec, ont elle décidé d'interdire l'usage des sacs plastiques non biodégradables à compter de 2018.

L'utilisation massive de plastiques est telle que les océans abriteront plus de détritus plastiques que de poissons en 2050, s'est alarmé récemment le forum économique mondial de Davos.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.