Ce livre de recettes vous permet de cuisiner pour votre chat et pour vous en même temps

ANIMAUX - Des croquettes tous les jours, chaque jour de sa vie. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un chat, vous vous êtes peut-être déjà fait cette triste réflexion. Et pourtant, c'est l'assurance pour votre animal de compagnie préféré qu'il ne manque d'aucun nutriment nécessaire à sa bonne santé.

Encore faut-il être certain de la qualité des croquettes (ou du pâté) achetées. Car comme le montrait le magazine 60 millions de consommateurs en juin 2017, certains aliments industriels peuvent en fait nuire à la santé du chat.

Et si vous tentiez de recettes fait maison à votre compagnon? Le livre "Recettes pour mon chat et moi", des éditions Marabout, propose des plats réalisés avec un vétérinaire nutritioniste et que vous pouvez concocter pour votre félin à partir des mêmes ingrédients utilisés pour votre propre repas.

Mais attention, il ne suffit pas de lui donner les restes sans réfléchir. Car le chat a des besoins nutritionnels bien précis, ainsi qu'un système digestif qui fonctionne différemment du nôtre.

Cet animal de compagnie est censé faire en moyenne 15 micro-repas par jour. Il mange donc très souvent, mais en toutes petites quantités. Rien ne sert donc de lui servir une grosse assiette de la recette que vous lui préparez, mieux vaut en préparer une petite portion que vous divisez en deux et lui donnez en deux fois. Le reste de la journée, des croquettes mises à sa disposition feront l'affaire.

C'est ce qui s'appelle le "mix feeding", qui "consiste à alterner deux types différents de nourriture par jour pour votre chat. Une demi-portion de repas fait maison ou de boîte industrielle chaque matin et soir, sans oublier de mettre la partie non servie au réfrigérateur pour qu'elle se conserve", écrivent les auteures de ce livre. "Et le reste de la journée, des croquettes sont mises à sa disposition, mais en quantité déterminée."

Quant aux besoins énergétiques et nutritionnels, voici les besoins des chats:

"des protéines animales, crues ou cuites

des acides gras essentiels type huile de colza ou soja, crus

une source de fibres: légumes cuits

un apport glucidique type riz, pâtes ou pommes de terre, cuits

un complément minéral et vitaminé"

Certains aliments, comme les épinards, le chou, le navet, l'avocat ou encore le chocolat, sont à proscrire de son alimentation. C'est pourquoi, si vous voulez concocter vous-mêmes des recettes, parlez-en d'abord à votre vétérinaire.

Tentés? Voici une double recette, pour vous et votre animal de compagnie, extraite du livre.

Pour vous Salade de riz à la niçoise Pour 4 personnes. Temps de préparation: 20 minutes. Temps de cuisson: 32 minutes.

Ingrédients:

4 œufs

120 g de riz basmati (dont 20 g cuits à prélever pour votre chat)

120 g de haricots verts (dont 20 g à prélever pour votre chat)

2 tomates

1/2 poivron rouge

160 g de thon à l'huile d'olive (dont 50 g à prélever pour votre chat)

4 cuillerées à soupe d'huile d'olive

2 cuillerées à soupe de vinaigre de vin

8 olives noires

Sel, poivre

Faites cuire les œufs pendant 10 minutes dans de l'eau bouillante puis passez-les sous l'eau froide pour les écaler.

Versez le riz dans un volume d'eau salée correspondant à deux fois son volume, couvrez et laissez cuire jusqu'à complète absorption (environ 12 minutes). Éteignez le feu, couvrez et laissez étuver pendant 10 minutes environ.

Pendant ce temps, plongez les haricots verts dans une grande casserole d'eau bouillante salée pendant 10 minutes.

Lavez et coupez les tomates et le poivron en petits dés.

Taillez les oeufs en quartier. Émiettez le thon. Préparez la vinaigrette avec l'huile d'olive et le vinaigre. Salez et poivrez.

Dressez sur des assiettes. Égrainez le riz à l'aide d'une fourchette. Ajoutez les tomates, les haricots verts et les poivrons. Mélangez le thon émietté sur le dessus et ajoutez les olives et les quartiers d'œufs.



Pour lui Chalade de riz au thon Pour un repas-chat. Temps de préparation: 5 minutes

Ingrédients:

20 g de haricots verts cuits (prélevés dans le plat familial)

50 g de thon à l'huile

1/2 cuillerée à café d'huile de colza

1/2 dosette de complément vitamines et minéraux

20 g de riz cuit (prélevés dans le plat familial)

1 olive (facultatif pour le décor) et 2 brins d'herbe à chat

Coupez les haricots verts en tout petits morceaux. Émiettez le thon.

Mélangez le thon, le riz, les haricots verts, l'huile de colza et les vitamines dans un petit ramequin rond.

Renversez sur une assiette et dessinez une tête de chat.

Découpez des petits ronds d'olive pour former les yeux et le museau, et coupez les brins d'herbe à chat pour faire les moustaches. Servez à Minou.

Remplacez les haricots verts par de la tomate si votre chat a des problèmes rénaux.