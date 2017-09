Les fiançailles d'une adolescente de 13 ans avec un homme de 27 ans scandalisent les internautes

SOCIETE - L'affaire a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Selon le site arabophone alyaoum24, la police a fait irruption, samedi soir, dans une salle de fêtes de la ville de Tétouan. Ces derniers, alertés par une photo diffusée sur les réseaux sociaux montrant une jeune fille en tenue de mariée, ont tenté de stopper le mariage supposé d'une adolescente de 13 ans.

Selon nos confrères du 360, qui citent "des sources sécuritaires de Tétouan", il ne s'agissait pas d'un mariage, mais de "fiançailles" entre une adolescente de 13 ans et un homme âgé de 27 ans!

"Les fiancés 'sont amoureux' et attendront que la jeune fille atteigne l’âge légal du mariage pour officialiser leur union", ajoute le même site. Ce dernier rapporte également que la jeune fille aurait affirmé à la police n'avoir subi "aucune pression pour accepter de se marier avec le jeune homme de 18 ans son aîné".

Aucune personne n'a été arrêtée suite à l'intervention de la police.

Sur les réseaux, de nombreux internautes n'ont pas hésité à exprimer leur outrage face à cette union. Une colère en particulier dirigée vers le "fiancé":

Plus de dix ans après l’adoption du nouveau code de la famille en 2004, le nombre de mariages des moins de 18 ans ne semble pas avoir diminué. Plus de 102.000 unions de filles mineures ont, en effet, été célébrés au Maroc, entre 2004 et 2014, selon le dernier recensement réalisé par le Haut commissariat au plan (HCP).