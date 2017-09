Six personnes blessées dans une nouvelle attaque à l'acide à Londres

RFStock via Getty Images

LONDRES - Six personnes ont été blessées, samedi, dans une nouvelle attaque à l'acide dans l'est de Londres, ont annoncé les services de secours et la police britannique.

Un suspect a été interpellé. L'incident a eu lieu à Stratford centre, un centre commercial proche du stade olympique de Londres. Selon les autorités britanniques, cet incident n'est pas considéré comme "une attaque terroriste".

L'acide a été utilisé lors d'une altercation entre deux groupes d'hommes, précise un communiqué de la police londonienne. "Aucune des victimes n'a subi de blessures mettant sa vie en danger", déclare la même source.

Citant des chiffres de la police, la BBC avait fait état, dernièrement, d'une nette augmentation des attaques impliquant des substances corrosives à Londres, au cours des dernières années, avec, pour l'année 2016, 454 cas répertoriés contre 261 en 2015.

Depuis 2010, plus de 1800 attaques à l'acide ont été enregistrées dans la capitale britannique dans des affaires de cambriolages, de viols et de meurtres.

En août dernier, un assaillant, aspergeant de l'acide avec un pistolet à eau, a provoqué un mouvement de panique pendant le carnaval de Nothing Hill à Londres. "La solution utilisée, assez "faiblement acide", selon la police, n'a pas conduit à des blessures autres que de légères irritations" , rapportent nos confrères du HuffPost France.