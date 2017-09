MUSIQUE - Le groupe de rock marocain General Rest In Peace (GRIP) démarre sa tournée national du 23 septembre au 29 octobre pour présenter leur premier album éponyme à Tanger, Fès, Oujda, El Jadida, Mohammedia, Marrakech et enfin Casablanca, où ils reviendront après avoir enflammé la scène samedi dernier au festival L’Boulvard.

Après plus de trois ans de travail acharné, le groupe composé de quatre rbatis sort un album aux sonorités rock et rock alternatif, inspiré des groupes comme Artic Monkeys, Queen of The Stone Edge, The Clash ou encore Muse. Leur musique se retrouve quelques fois adoucie par des sons plus pop et indie créant ainsi l’univers de GRIP.

Leur passion pour le rock les a propulsés sur plusieurs scènes de Rabat et Casablanca, mais également à l’international, lorsqu'ils se produisent en 2014 au Sziget Festival, à Budapest, événement qui se définit comme le plus grand festival de musique d'Europe. En 2015, ils enregistrent leur premier EP, "Like a Sound in My Head". Aujourd’hui, ils sortent enfin leur premier album de onze morceaux, disponible en téléchargement sur Bandcamp.

Leurs chansons sont écrites et composées par le chanteur principal et guitariste du groupe Ayoub Mouahhidi, qui enveloppe les morceaux de sa voix soul et profonde. La basse passionnée de Talal Bouroki et la batterie de Safouane Bentauet apportent toute la force du rock, tout laissant place aux accords pop de la guitare de Samir El Boussaadi.

Ce quartet britishement efficace et vitaminé s’est composé au fur et à mesure au fil des années et s’appelait au début “Walter Sugar". Il n’était composé au début que des deux cousins Ayoub et Talal. Safouane et Samir les ont ensuite rejoints en 2013 pour former General Rest In Peace.