Inflation: Légumes, cigarettes et carburant en hausse durant le mois d'août

CONSOMMATION - Le mois d'août 2017 a connu une hausse assez importante du prix des légumes, de celui des carburants et des cigarettes. Selon les derniers chiffres publiés par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), cette inflation est de 5,1% pour les légumes, de 2,3% pour les carburants et de 2,1% pour les boissons alcoolisées et tabac, en comparaison avec le mois précédent.

Globalement, l'indice des prix à la consommation est resté stable avec une hausse d'à peine 0,3% répartie entre +0,5% pour les produits alimentaires et +0,2% pour les produits non alimentaires. Dans le détail, les prix des fruits ont augmenté de 1,3%, ceux des poissons et fruits de mer de 1%, tandis que les tarifs du café, thé et chocolat se sont appréciés de 0,4% entre juillet et août.

Les secteurs de la santé, de l'enseignement, de la restauration ainsi que les dépenses pour le logement et pour l'habillement ont également connu une inflation. Toujours selon les chiffres du HCP, les prix des vêtements et chaussures ont ainsi augmenté de 1,5%, ceux des moyens de locomotion de 1,3% et les loyers de 1,1%. De leurs côtés, les prix affichés par les hôtels et restaurant, par les écoles et centres de formation ainsi que par les hôpitaux et pharmacies, ont respectivement grimpé de 3,1%, 2,9% et 0,8% durant la même période.

Ces hausses des prix ont toutefois été compensées par la baisse de 0,9% des prix des produits laitiers, fromage et œufs et de 0,6% des prix des viandes. Concernant les produits non-alimentaires, seuls les prix de "communication" ont baissé de 0,2%.

À noter que les hausses les plus importantes de l'indice des prix à la consommation ont été enregistrées à Al Hoceima avec 1,4%, à Oujda et Safi avec 1,0%, à Dakhla avec 0,9% et à Agadir, Beni-Mellal, Settat et Laâyoune avec 0,6%. En revanche, une stagnation a été enregistrée à Meknès et Tanger, tandis que Casablanca et Rabat ont enregistré une légère hausse de respectivement 0,1% et 0,3%.