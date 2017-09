Au défilé Versace de Milan, des top models des années 90 enflamment le podium

MODE - La Fashion Week de Milan bat son plein depuis 2 jours, mais le défilé Versace restera sûrement dans les mémoires. Pour les 20 ans de l'assassinat de son frère Gianni, fondateur de la maison Versace, Donatella lui a dédié cette collection printemps-été 2018 en s'inspirant de son style, et notamment les imprimés et la maille métallique.

Mais sans aucun doute, c'est le final qui a été le point d'orgue du show, et un moment rempli d'émotion. Un rideau s'est ouvert sur ces mots: "Gianni, c'est pour toi", laissant apparaître cinq des plus grands mannequins des années 90, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article. Parmi elles, Carla Bruni, ex-première dame de France, qu'on n'a plus tellement l'habitude de voir sur les catwalks.

À ses côtés, toutes habillées en robes dorées, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford et Helena Christensen ont accompagné Donatella Versace venue saluer le public. Le tout sur une musique de George Michael, Freedom! '90, pleine de sens puisque son clip regroupait les top models de l'époque, comme vous pouvez le voir ci-dessous.