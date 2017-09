Cette campagne contre les agressions sexuelles montre l'absurdité des justifications des agresseurs

AGRESSIONS SEXUELLES - Le mouvement "It's on us", créé sous l'impulsion de Barack Obama lorsqu'il était encore à la Maison Blanche est régulièrement soutenu par des célébrités ou des hommes politiques. Depuis qu'il a quitté la présidence des États-Unis, ce mouvement continue à vivre en lançant des campagnes souvent percutantes et pleines de sens.

Dernièrement "It's on us" a collaboré avec l'agence 101-North Marketing pour créer trois vidéos qui reprennent les phrases justificatives utilisées par les harceleurs ou agresseurs sexuels. "Tu savais très bien ce que tu faisais", "tu as dit non mais je sentais que tu voulais dire oui" ou encore "c'est une pulsion naturelle". Les trois spots montrent des femmes dans des situations de la vie courante, qui utilisent ces excuses pour justifier leur comportement inapproprié, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

À la fin de chaque vidéo, cette phrase et cette question qui reviennent: "Voici la logique utilisée pour excuser les agressions sexuelles. Pas très logique, si ?" Une campagne intelligente et bien tournée qui veut faire prendre conscience de la responsabilité des coupables.