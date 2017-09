Boules/Mondial-2017: Le Tunisien Achraf Zouari sacré champion du monde en combiné

Robert Cianflone via Getty Images

Le Tunisien Achraf Zouari a été sacré champion du monde du concours du combiné lors du Championnat du monde de boules, samedi à Casablanca.

Zouari s’est imposé en finale face au slovaque Dejan Tonejc (28-20).

Le Tunisien avait éliminé en quarts de finales l’Italien Daniel Grosso 26-20) et l’Australien Daniel Samsa (28-23) en demi-finales

Le championnat du monde de boule organisé dans la ville marocaine du 17 au 24 septembre courant, comprend six concours (simple, double, combiné, tir de précision, tir progressif et tir rapide en double).

