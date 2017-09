Cinq films tunisiens dans la sélection officielle du festival du film arabe de Fameck

Il reste jusqu'à ce jour le premier film tunisien, en compétition officielle à Cannes! ndlr: Cette photo montre le réalisateur tunisien Abdellatif Ben Ammar recevant le Tanit d'or pour son film Aziza lors des Journées cinématographique de Carthage 1980.

À la fin des années 70 c'est un réalisateur tunisien qui est à l'honneur. En effet, Ridha Béhi figure avec son film dans la prestigieuse sélection de la Quinzaine des réalisateurs. >>Pour visionner le film

Sélectionné dans la catégorie "Un certain regard" du festival cannais. Salah a laissé ses trois sœurs et sa mère pour devenir un "ambassadeur", c’est-à-dire un travailleur immigré sur le chantier de la Défense. Exécutant les tâches les plus ingrates, il fait l’expérience de la difficulté de trouver un emploi lorsqu’on n’a pas de métier. Après avoir été renvoyé de son poste, il se heurte au racisme et trouve refuge dans un hôtel du quartier de la Goutte d’or.

Un nouveau film d'Abdelatif Ben Ammar sélectionné cette fois pour la Quinzaine des réalisateurs... Synopsis: La Tunisie en 1980, un pays moderne en pleine mutation. Le vieil artisan Béchir quitte la médina pour aller vivre dans la périphérie avec son fils Ali et sa nièce Aziza, recueillie depuis la petite enfance. Bouleversé, Béchir ne se fait pas au changement. Pour Aziza, c'est une découverte. Elle se fait une amie, Aicha et conquiert peu à peu son indépendance.

En 1982 un autre film se retrouve dans la selection officielle du festival de Cannes. L'un des meilleurs films de l'Histoire du cinéma tunisien. Taïeb Louhichi se sert des symboles classiques pour nous transporter dans une réalité plus grave, plus quotidienne: la destruction des communautés... >>Visionner la bande annonce

Deux courts métrages de Boughedir seront sélectionnés dans la catégorie Un certain regard. "Caméra d'Afrique en 1983 et Caméra d'arabe en 1986". C'est à partir de là que Boughedir commencera à rayonner sur la scène cinématographique tunisienne.

Ridha Behi fait de nouveau son apparition à Cannes en réalisant "Les anges", sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs (cannes 1985). Suivront "Champagne Amer" et "les Hirondelles ne meurent pas à Jérusalem" (prix de la critique internationale, Carthage 1994). "La Boîte magique" a été sélectionné en compétition officielle à Venise 2002, au festival Vues d'Afriques 2003 et a reçu une mention spéciale du jury au 22ème Festival International du film d'Amiens 2002.

C'est au tour de Nouri Bouzid, le grand réalisateur tunisien fait son apparition à Cannes dans la catégorie Un certain regard. Synopsis: Un jeune ébéniste de Sfax, Hachemi, doit suivre la décision de ses parents et se marier. Violé dans son enfance par un contremaître, comme un autre garçon, Farfat, il reste traumatisé. >> VIsionner la bande annonce

Et voilà Nouri Bouzid de retour à Cannes deux ans plus tard, toujours dans la catégorie un certain regard et un film "Les Sabots en or" avec Fethi Heddaoui. >>Visionner le film Synopsis Youssef Soltane, un intellectuel de 45 ans, est le pur produit d'une génération qui a connu les périodes euphoriques des grandes idéologies des années 1960 et aussi leur faillite collective. Youssef fut emprisonné longtemps et torturé pour ses activités d'opposant politique.

Le film est sélectionné la même année que celui de Nouri Bouzid en 1989 pour la semaine de la critique au Festival de Cannes. Les deux "Fadhel" ont réadapté au cinéma leur pièce de théatre à succès, avec en guest star Lamine Nahdi qui recevra le prix d'interprétation masculine aux JCC de 1988

Et voilà le film évenement tunisien débarquait à Cannes et conquérir le grand public. Probablement le plus grand succès de l'Histoire du cinéma tunisien, le film de Férid Boughedir a été selectionné pour la Quinzaine des réalisateurs. >> Voici le film complet

Et voilà que Fadhel Jaïbi se retrouve une nouvelle sélectionner et une nouvelle en tant que co-réalisateur. Au casting, la sulfureuse Jalila Baccar et encore une fois Fethi Heddaoui. >> Visionner le film complet

Toujours dans la quinzaine des realisateurs, le tunisien préféré du festival de Cannes présente son Bezness, avec au casting la première apparition d'Abdelatif Kechiche dans un film. Abdelatif Kechiche reviendra à Cannes en 2013 en tant que réalisateur et remportera la Palme d'Or avec "La vie d'Adèle". >>Visionner le film en integralité

Enfin une femme tunisienne à Cannes. Les silences des palais de Moufida Tlatli emballe Cannes et est selectionné pour la Quinzaine des réalisateurs. Nouri Bouzid est encore présent puisqu'il a soutenu le projet en adaptant les dialogues. >>Visionner le film complet Synopsis:Une jeune femme, Alia, parcourt un palais en ruines dans la banlieue de Tunis et se souvient de ses quinze ans, lorsque sa mère, Khedija, était en ce même lieu une servante du bey. Alia découvrait alors deux mondes : celui des maîtres, les nantis, et celui des servantes, les corvéables...

Aïcha (Rabiaa Ben Abdallah ; Le vent des destins) a épousé Saïd (Ezzedine Gennoun) à l'âge de 18 ans. Mais, comme ses frères, Saïd travaille onze mois par an à Tunis et laisse sa femme à Djerba sous l'autorité de sa mère. Dès la nuit de noces, Aïcha manifeste le désir de rompre avec la tradition : elle veut le rejoindre à Tunis mais celui-ci refuse. Pour gagner l'argent nécessaire au voyage, Aïcha lui propose de vendre les beaux tapis qu'elle confectionne. Il accepte mais pose une condition : il lui faudra donner naissance à un fils. Aïcha va passer de longues années à attendre la Saison des Hommes en nouant des tapis qui vont non seulement faire la fortune de Saïd mais aussi étouffer son existence. Confrontée aux réprimandes de sa belle-mère, autoritaire et envahissante, Aïcha veut fuir. Voir la bande annonce