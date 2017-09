Décès de l'ancien député à l'Assemblée nationale constituante Tahar Hmila à l'âge de 79 ans

L'ancien député de l’Assemblée nationale constituante (ANC) Tahar Hmila est décédé, vendredi, à l'âge de 79 ans, annonce, à la TAP, le Directeur général de l’hôpital Farhat Hached de Sousse.

Né le 25 juillet 1938 à Sousse, Tahar Hmila est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Tunis. Il a entamé sa carrière politique au début des années 50. Tahar Hmila était très proche des partis de l’opposition jusqu’à son adhésion au parti du Congrès pour la République (CPR) qu'il quittera pour fonder son propre parti.

Il a participé aux élections du 23 octobre 2011 et a été élu à Sousse. En sa qualité de doyen des députés, il avait présidé la séance inaugurale de l'Assemblée nationale constituante.



Tahar Hmila était marié et père de six enfants.

