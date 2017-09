Entretien téléphonique d'Ouyahia avec son homologue français

Ahmed Ouyahia à Alger, le 4 septembre 2017 | RYAD KRAMDI via Getty Images

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu vendredi une communication téléphonique de son homologue français, Edouard Philippe, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

L'entretien a notamment permis aux deux responsables de "se féliciter du renforcement continu des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la France, sous la Haute direction des présidents Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron", ajoute la même source.

Les deux premiers ministres ont également abordé "les préparatifs en cours devant aboutir, en décembre prochain à la réunion à Paris, sous leur co-présidence, de la 4éme session du Comité intergouvernemental de Haut niveau en charge de la coopération entre les deux pays", précise le communiqué.

