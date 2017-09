ANNIVERSAIRE - 30 ans, ça se fête. Pour célébrer ses trois décennies, l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris offrira le vendredi 29 septembre, de 20h à 23h, un spectacle son et lumière sur son parvis "pour des festivités féériques", s'enthousiasme le lieu.

Maîtres de cérémonie côté son, le collectif parisien Arabic Sound System s'associera aux talents de la Moroko Loko, rendez-vous incontournable des amateurs de musique électro au Maroc et qui a célébré pour sa part ses 7 ans en 2017.

On retrouvera ainsi aux platines Amine Akesbi, alias Amine K, artiste DJ et fondateur du collectif Moroko Loko, mais aussi Younes Bahmad, alias "Unes", devenu mentor des DJS underground au Maroc et autre cheville ouvrière de la Moroko Loko. Autre invité et résident Moroko Loko, le DJ Jaza, biberonné à la musique rock des années 60 et 70 et aujourd'hui heureux faiseur d'électro.

Amine K, Unes et Jaza feront chauffer le dancefloor du parvis de l'Institut du monde arabe pour les 30 ans du lieu parisien.

Côté lumière, Romain Pissenem, présenté par l'IMA comme "l'actuel roi d’Ibiza", se chargera d'illuminer cette soirée qui s'annonce branchée à souhait. Il mettra à profit son expérience à la tête de la société de production "High Scream" à Londres, avec laquelle il "imagine des spectacles d’une nouvelle génération s’appuyant sur les nouvelles technologies tout en mettant l’approche artistique au coeur de chaque projet", poursuit l'IMA.

Pour cet anniversaire attendu, le Français a conçu une scénographie lumineuse qui animera la façade emblématique de l'IMA conçue par l'architecte Jean Nouvel. Les 240 fenêtres façon Moucharabiehs se transformeront ainsi en autant d'écrans lumineux, pour une mosaïque électronique qui "projettera la façade dans le futur tout en respectant son prestigieux passé", écrit l'IMA sur son site.

Fondé sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing et inauguré en 1987 sous la présidence de François Mitterrand, l'Institut du monde arabe à Paris prévoit bien d'autres activités pour célébrer ce trentième anniversaire, dont une Carte Blanche à Tahar Ben Jelloun à partir du 10 octobre. Durant le premier week-end de festivités, du 29 septembre au dimanche 1er octobre, les visiteurs auront accès gratuitement à tous les espaces et toutes les manifestations du lieu situé dans le 5e arrondissement de Paris.