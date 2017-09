Cette mannequin grande taille a eu la réponse parfaite à une blague grossophobe

SEXISME - Il a tenté une blague sur Twitter en utilisant la photo d'une jeune femme, elle l'a vertement renvoyé dans les cordes. Ou quand l'auteur d'un mème rencontre son sujet.

Mardi 19 septembre, un internaute répondant sur le réseau social au nom de Leyton Mogkerepi utilise un cliché de la mannequin grande-taille Lesego Legobane, aussi blogueuse et photographe.

Il accole la photo de la jeune femme en bikini à celle d'une autre, plus mince. La légende de l'image indique: "Les filles que j'aime vs les filles qui m'aiment".

Girls that I like vs Girls that like me pic.twitter.com/3TDfKVs7bo

Une autre personne a identifié la mannequin sud-africaine à droite de l'image et lui a envoyé, raconte Lesego Legobane au HuffPost États-Unis. Sa réponse est parfaite: "Je ne t'aime pas".

"Je peux être grosse et rester hors de portée"

Sa réponse a été "aimée" près de 950.000 fois sur Twitter, y compris par Nicki Minaj, Ariana Grande et Ava DuVernay. "Je suis débordée par cet amour que je reçois du monde entier, c'est tellement adorable!" écrit-elle dans un e-mail au HuffPost américain. "J'ai reçu des messages privés de femmes qui me remerciaient d'assumer mon corps et de m'aimer moi-même. (....) C'est important pour moi, que je puisse changer la perception qu'ils ont de leur corps en aimant le mien".

Dire que "les femmes grosses" aiment n'importe qui parce qu'elles n'ont pas le choix est "un non-sens absolu", explique-t-elle au HuffPost. "Je peux être grosse et rester hors de portée."

Quand à celui qui a eu la mauvaise idée de verser dans la grossophobie, certains doutent que les choses aillent pour le mieux pour lui.

Picture of the girls who actually like you after this post: pic.twitter.com/LXRMvkQXUd

— Chad (@ItnHmn) 19 septembre 2017