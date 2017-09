Voici les emplois et les diplômes les plus susceptibles de vous rendre milliardaires

Four thousand U.S. dollars are counted out by a banker counting currency at a bank in Westminster, Colorado November 3, 2009. REUTERS/Rick Wilking/File Photo | Rick Wilking / Reuters

Devenir milliardaire est encore moins probable que d'être frappé par la foudre. Mais pour ceux qui ont secrètement cette grande ambition, une nouvelle étude donne des trucs pour y arriver.

L'agence de recrutement britannique Aaron Wallis a préparé un rapport qui se penche sur les 100 personnes les plus riches au monde, qui sont énumérées par le magazine Forbes. L'étude regarde dans quels domaines ils ont étudié et quels étaient leurs premiers emplois.

Les résultats? Il n'y a pas qu'un seul chemin vers l'immense richesse, mais certains sont meilleurs que d'autres. Vous pourriez penser à étudier en ingénierie – ou à travailler comme vendeur – si vous voulez être milliardaire.

Des 100 milliardaires analysés, 75 ont des diplômes universitaires. Le baccalauréat le plus commun parmi eux est l'ingénierie (22 milliardaires) suivi par les affaires (16 milliardaires), la finance et l'économie (11 milliardaires) et le droit (6 milliardaires).

«Il y a une tendance marquée entre les gens qui ont étudié une des disciplines de l'ingénierie et les 100 plus riches au monde,» avance le rapport d'Aaron Wallis.

"Plusieurs des entrepreneurs qui ont fait fortune dans le domaine de la technologie ont étudié l'ingénierie, par exemple Jeff Bezos d'Amazon ou Larry Page de Google".

L'étude a révélé que 30 des 100 milliardaires ont commencé leur carrière en travaillant à une entreprise familiale ou en héritant d'une fortune. Dix-sept ont fondé leur propre entreprise en tant que premier emploi, tandis que 53 autres ont commencé en travaillant dans une compagnie autre que celle familiale.

De ces 53, le premier emploi le plus commun était vendeur (10 milliardaires), suivi par courtier en bourse (9 milliardaires).

«Il se pourrait que les gens qui sont familiers avec les affaires au début de leur carrière continuent de s'y intéresser pour ensuite conclure des transactions de millions de dollars plus tard dans leur carrière,» a spéculé l'étude.

«Ceci est vrai pour l'histoire de George Soros, la 29e personne la plus riche au monde, qui a commencé sa carrière en tant que commis voyageur pour un grossiste de jouets et de cadeaux avant de faire fortune comme courtier.»

Selon Forbes, la personne la plus riche au monde en date de mercredi est Bill Gates, avec une fortune de 86 milliards de dollars américains. En deuxième place, il y a l'investisseur Warren Buffet de Berkshire Hathaway, avec 75,6 milliards $US, et en troisième place, il y a Jeff Bezos, le fondateur et le PDG d'Amazon, avec 72,8 milliards $US.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

