IMMIGRATION - Pour partir au pays de l'Oncle Sam (et de Trump, actuellement), on peut espérer obtenir une carte de résident permanent, plus connue sous le nom de carte verte, grâce à une opportunité d'emploi, à des liens familiaux, à un mariage, à un investissement... ou en laissant faire le hasard. Ce sera ainsi le cas des candidats qui se soumettront à la loterie du programme Diversité Visa au titre de l'année 2019, pour lequel le Département d’Etat Américain vient d'annoncer l'ouverture des inscriptions pour le 3 octobre prochain à midi, et jusqu'au 7 novembre à midi (fuseau horaire Washington DC).

L'inscription sur le site dvlottery.state.gov est gratuite, mais s'accompagne de certains critères obligatoires pour valider son inscription et espérer décrocher le sésame vert: être au moins titulaire d'un baccalauréat et avoir au moins 2 ans d'expérience dans un domaine hautement spécialisé.

Il faudra se rendre de nouveau sur le même site début mai 2018 pour voir si sa candidature a été retenue.

Quelque 50.000 cartes vertes ont été accordées dans le cadre du programme Diversité Visa en 2017. Obtenir une résidence permanente n'implique pas l'obtention de la citoyenneté américaine. Celle-ci n'est possible pour les détenteurs de la carte verte qu'après un dossier de candidature soumis à l'issue d'une période de 5 ans passée aux États-Unis.