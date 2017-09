Tunisie: Hausse des importations et des exportations, le déficit commercial se creuse

Women look at sale signs placed on a shop's windows while walking through central Mehdia,Tunisia, August 17, 2017. REUTERS/Zoubeir Souissi | Zoubeir Souissi / Reuters

Durant les huit mois de l’année 2017, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur au prix courant ont enregistré une nette amélioration, rapporte l'INS dans un communiqué de presse rendu public.

Hausse des exportations

En effet, les exportations ont augmenté de 18.1%, après un taux de 15.9% au cours des sept mois de l’année 2017 et 1.2% durant la même période de l’année dernière. En valeur, les exportations ont atteint le niveau de 21927.3 MD, contre 18570.9 MD durant la même période de l’année 2016.

Cette augmentation concerne la majorité des secteurs, indique l'INS. Un important accroissement a été observé au niveau du secteur de l’énergie suite à l’augmentation des ventes du pétrole brut (909.8 MD contre 412.7 MD) et les produits raffinés (580.2 MD

contre 282.6 MD), du secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaires de 12.7%, suite à

l’augmentation des ventes de dattes (375.2 MD contre 332.0 MD), du secteur des industries mécaniques et électriques de 18.8%, du secteur textile et habillement et cuirs de 14.6% et du secteur des industries manufacturières de 11.7%.

Par contre, le secteur mines phosphates et dérivés a enregistré une baisse de 15.2%, suite à la diminution des exportations en acide phosphorique (272.9MD contre 405.0 MD).

74.5% du total des exportations tunisiennes sont orientées vers l’Union Européenne souligne l'INS. Une évolution de 21.4% a été enregistrée et qui s'explique par la hausse des exportations vers certains partenaires européens, tels que l’Italie de 28.6%, l’Allemagne de 26.3% et la Belgique de 11.6%. Contre une baisse des ventes destinées à l’Autriche de 11.5% et la Bulgarie de 6.0%.

Avec les pays du Maghreb, les exportations ont baissé avec l’Algérie de 17.2% et la Libye de 9.4%. En revanche, les exportations vers le Maroc ont augmenté de 21.3%.



Hausse des importations

Quant aux importations, elles ont atteint la valeur de 31995.8 MD contre 26824.4 MD durant la même période de

l’année 2016, enregistrant une hausse de 19.3% contre 18.8% durant les sept premiers mois de l’année 2017 et -0.5%

durant la même période de l’année 2016.

Cette évolution remarquable est due essentiellement à la hausse enregistrée au niveau des importations du secteur de l’énergie de 34.3%, sous l’effet de la hausse de nos achats en pétrole brut (538.3 MD contre 431.8MD) et des produits raffinés

(2320.7 MD contre 1395.0 MD).

De même, le secteur des produits agricoles et alimentaires de base a augmenté de 18.0%. Cette hausse est expliqué par ailleurs par la hausse des achats en blé tendre (359.3 MD contre 306.1 MD), des matières premières et demi produits de 21.3%, des biens d’équipement de 12.1%, et les mines phosphates et dérivés de 11.4%.

De même, les importations de biens de consommation autre qu’alimentaire demeurent en hausse avec un taux de 23.9%, suite à l’augmentation des achats de voitures de tourisme de 7.9% (1133.9 MD contre 1050.6 MD), des huiles essentielles et parfumerie de 20.9% (240.8 MD contre 199.1 MD) et des ouvrages en plastiques de 17.8% (983.9 MD contre 835.3 MD). Alors que les importations hors énergie ont augmenté de 17.5%.

Les échanges commerciaux des biens avec l’Union Européenne (53.7% du total des importations) ont enregistré une hausse de 22.1% pour s’établir à 17195.7 MD.

La France et l’Italie demeurent les principaux fournisseurs de la Tunisie avec des parts respectives de 14.9% et de 15.6%. Les importations ont augmenté de 13.7% avec la France et de 30.2% avec l’Italie.

Creusement du déficit commercial

Suite à cette disparité au niveau du rythme de croissance entre les importations (+19.3%) et les exportations (+18.1%), le déficit commercial s’est creusé en passant de 8253.5 MD en 2016 pour atteindre 10068.5 MD pour la même période de 2017.

Le déficit a été principalement enregistré avec certains pays, tel que la Chine (-2802.0MD), l’Italie (-1347.7MD), la Turquie (-1181.5MD), la Russie (-876.9 MD) et l’Algérie (-383.2MD).

En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédant avec d’autres pays principalement avec le premier partenaire de la Tunisie à savoir la France de 1929.2 MD, la Libye de 526.7MD et le Royaume Uni de 199.5MD.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.