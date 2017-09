Cette photo de Jared Leto nu est un vrai cours de myologie

PEOPLE - Jared Leto a décidé de vous aider à passer une agréable journée et de vous donner un cours d'anatomie, plus précisément d'anatomie des muscles, la myologie. L'acteur et chanteur de Thirty Seconds to Mars a posté une photo de son corps nu sur Instagram ce vendredi 22 septembre. Sur ce selfie pris devant un miroir, la musculature abdominale du Joker vaut le détour, que l'on soit étudiant en médecine ou simplement esthète.

On constate d'ailleurs que son corps a radicalement changé depuis la perte de poids impressionnante et la transformation qui lui ont permis de remporter l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "Dallas Buyers Club".

Caption this 🤓 #WALKONWATER Une publication partagée par JARED LETO (@jaredleto) le 21 Sept. 2017 à 13h59 PDT

Grand oblique, petit oblique, grand droit, pyramidal et grands pectoraux de qualité... Jared Leto a bien rentabilisé son abonnement à la salle de sport.

Il a aussi trouvé un moyen de faire parler de lui pour la sortie du nouveau morceau de son groupe. S'il demande à ses fans de "poster une légende" dans les commentaires, le compositeur n'a pas oublié d'ajouter le mot clé "Walk on the water", et c'est le titre du nouveau morceau de Thirty Seconds to Mars dévoilé le 19 septembre.