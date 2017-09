6 adresses originales à Casablanca pour combler ses envies de gourmandise

SORTIE - Amis gourmands, si (comme nous) vous avez le palais sucrée et que vous avez fait le tour des pâtisseries sans véritablement trouver votre bonheur, ne cherchez plus. Voici notre sélection des meilleures adresses casablancaises pour une pause gourmande bien méritée. Bon appétit!

Rose Léon: Vous avez dit classique?

Créée il y a quelques mois à peine, Rose Léon est déjà l’une des références de la pâtisserie française à Casablanca. Cette nouvelle maison qui valorise les produits locaux en respectant leur saisonnalité, n’a pas peur des mariages audacieux et des associations improbables. Amlou, argan, rose, mais aussi mangue, coco, pistage et chocolat… Le chef pâtissier Richard Hawke réussit à faire des merveilles avec tout ce qui lui passe sous la main. Les créations originales et savoureuses de ce chef franco-australien, réalisées avec le moins de sucre et de matières grasses possibles, dont disponibles uniquement sur commande. Rose Léon propose également une gamme de produits sans gluten et sans lactose pour les personnes intolérantes. En prime, un excellent rapport qualité prix: il faudra ainsi compter 300 DH le gâteau pour 10 personnes. Gros coup de coeur pour la Pomme d'Amlou.

234, Avenue de Bourgogne, Casablanca

Happy Rolls: Complètement givrés

Une glace sushi, ça vous dit? Premier glacier Rolls au Maroc, Happy Rolls propose des glaces minutes. Versée sur une plaque givrante à -30 degrés, la glace artisanale est raclée à l’aide de spatules métalliques pour créer ces délicieux rouleaux glacés. Le concept? L'enseigne permet à chacun de choisir sa base, un fruit de saison ou un ingrédient qui agrémentera sa glace, son topping (Kinder Bueno, Twix, Oreo, M&M’s, Daims, Crunch, Smarties…) et un coulis (Nutella, caramel, fruits des bois, mangue ou encore Fruits de la passion). Ces savoureux rouleaux glacés sont proposés à 30 DH le pot. Impossible de résister.

305 Bd. Ziraoui, Casablanca

Sara Pastel: Comme au Portugal

Et opslag delt af SARA PASTEL (@sarapastel_casa) den 14. Sep 2017 kl. 12:42 PDT

Inaugurée il y a un mois, cette nouvelle pâtisserie nous emmène pour un beau voyage au soleil, direction Lisbonne et ses "Pasteis de nata". La boutique dédiée aux petites douceurs les plus célèbres du Portugal n'a pas tardé à se faire connaître pour devenir le repère des becs sucrés de la ville blanche. Dans une déco typiquement lusitanienne, entre carreaux de faïence bleus, boiserie et murs blancs, Sara Pastel nous transporte vers la péninsule ibérique au pays du Fado. La pâtisserie a été lancée par Sara et sa soeur, dans le respect total de la recette portugaise (composée d'oeuf, de beurre, de pâte feuilletée, et rehaussé d'un soupçon de cannelle). À déguster sur place ou à emporter, les petits gâteaux se déclinent en version nature, fruit de la passion, fruits rouges, chocolat ou encore thé vert.

10 Rue Aouda, Triangle d'or, Casablanca.

La Chocolaterie By Le Bar à Chocolat: Comme des rois

On ne présente plus ce temple du chocolat à Casablanca. Conçu pour offrir un cadre intimiste et reposant pour une pause gourmande, loin de la frénésie de la ville, La Chocolaterie By Le Bar à Chocolat propose des plateaux et autres assortiments de chocolats Debeauve & Gallais, prestigieux chocolatier français exerçant depuis 1800. On y trouve également des créations des chocolatiers François Pralus, Girard et Monbana. À l'intérieur, l'espace dégustation est impressionnant. Au centre, le plafond s'illumine pour laisser apparaitre des chérubins, flottant dans le ciel, pour un décor qui nous transporte au château de Versailles entre mobilier d'époque, dorures, et délices que n'aurait pas reniés Marie-Antoinette....

102, Bd Ain Taoujtate, Angle Avenue du Phare. Triangle d'Or. Casablanca.

Les gâteaux de madame Fhal: Aux saveurs d'antan

Et opslag delt af Les Gâteaux De Madame Fhal (@lesgateauxdemadamefhal) den 20. Aug 2017 kl. 10:19 PDT

Créée peu avant 1930 par Sol Fhal, la Maison Fhal a traversé les âges et le temps pour venir réveiller nos papilles aujourd'hui. Cette biscuiterie traditionnelle aux saveurs encore authentiques propose gâteaux, biscuits, tartes, muffins, brioches et autres mignardises. Coup de coeur pour les fameuses galettes salées, dont la recette reste inchangée à ce jour, et pour la tarte à la confiture de raisins et aux noix. Dans sa boutique entre le bd d'Anfa et le bd de Bordeaux, rien n'a changé. Les gateaux de madame Fhal, c 'est la nostalgie de la cuisine d'antan et des gâteaux de nos grands-mères. La pâtisserie est ouverte tous les jours, sauf le samedi.

63, rue Jaber Ben Hayane (Ex Rue Verlet Hanus).

Amayya: La finesse du goût

Et opslag delt af Amayya (@amayya_patisserie) den 31. Mar 2017 kl. 5:33 PDT

Avec une cartes de petits plaisirs sucrés et salés originaux et savoureux, Amayya est l'une des meilleures adresses en matière de bonne cuisine. On craque pour les éclairs fruits de la passion framboise et pour les jolis macarons, rose framboise. Les chouquettes salées et les rouleaux de printemps sont également à tester.

Angle Abdellatif Benkaddour et rue Ahmed Charci, Casablanca. À coté du Carrefour gourmet, place du Vélodrome.