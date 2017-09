Les utilisateurs de l'iPhone et de l'iPad vont rapidement migrer vers iOS 11

Cropped shot of a man using a smartphonehttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pi/shoots/805355.jpg | PeopleImages via Getty Images

Le nouveau système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 11, lancé le 19 septembre, devrait "avoir un grand succès", affirme StatCounter dans une récente étude. Une majorité des usagers de l’iPhone et de l’iPad, qui utilise déjà la plus récente des versions de iOS 10.3, est prête a faire le "pas de géant" en adoptant iOS 11, comme le suggère une publicité d’Apple sur son site.

Une étude de StatCounter suggère que "les utilisateurs d'iPhone migreront rapidement vers le nouvel iOS 11". Le document se base sur des statistiques d’usages des différentes versions du système d’exploitation mobile d’Apple chez les détenteurs des iPhone et des iPad. "Les nouvelles données montrent que Apple réussit à migrer les utilisateurs d'iPhone vers les derniers systèmes d'exploitation", affirme StatCounter qui analyse également la migration vers des versions plus récentes des utilisateurs d’autres systèmes d'exploitations, comme Android et Mac OS X.

L’étude montre qu’en août 2017, "plus de 70%" des iPhone et iPad connectés à Internet dans le monde fonctionnent sous le dernier système d'exploitation d’Apple (iOS 10.3), "alors que seulement 12,6% de l'utilisation d'Android de Google se fait par sa version la plus récente (Android 7.0 Nougat, ndlr)". La version iOS 10.2 est installée dans 8,6% des terminaux mobiles d’Apple, contre près de 7,7% pour iOS 9.3, et 2,3% pour la version 10.1 du système d’exploitation de la firme de Cupertino.

C’est en Amérique du Nord où iOS 10.3 est le plus utilisé (près de 75%), contre 70% en Europe, 68% en Asie, et 62% en Afrique. En Algérie, 47,36% des usagers de l’iPhone et de l’iPad ont installé iOS 10.3, contre 13,83% pour iOS 9.3 et 7,43% pour iOS 10.2. La persistance en Algérie d’anciennes versions iOS, comme le 7.1 (qui représente 8,39% des usagers) voire 3,2% de la version iOS 5.1 qui date de mars 2012, suggère l’existence d’anciens modèles du célèbre smartphone d’Apple comme l’iPhone 4, 4S et 3GS, et la 3e génération de l’iPad. Selon les chiffres de StatCounter la version iOS 5.1 n’est plus utilisée en Afrique ni en Asie. A noter que la proportion de terminaux Apple fonctionnant sous iOS 10.3 en Algérie est passée de 39,53% en juin 2017 à 47,36% en août.

"Dans l'environnement Android de Google, seulement 12,6% (4e position) des terminaux mobiles connectés à Internet dans le monde utilisent le dernier système d’exploitation "7.0 Nougat", contre 33,3% pour "6.0 Marshmallow" (1ère position), 20,9% pour "5.1 Lollipop", constate l’étude de StatCounter. Le taux d’usage de Android 7.0, lancé en 2016, est légèrement supérieur à la version "4.4 KitKat" qui date de 2013.

Mais c’est en Amérique du Nord où "7.0 Nougat" est plus utilisé avec près de 31% des terminaux Android connectés, suivi de "6.0 Marshmallow" avec près de 30%, et près de 15% pour "5.1 Lollipop". En Europe, c’est "6.0 Marshmallow" qui arrive en tête des usages Android avec 32,49%, suivi de "7.0 Nougat" avec 21,78%, et de 16,48% pour "5.1 Lollipop".

En Afrique, la dernière version 7.0 de l’OS de Google arrive en cinquième position avec seulement 5,5% des terminaux connectés, alors que le 6.0 n’atteint pas les 20%, le reste étant principalement constitué de smartphones et de tablettes fonctionnant sous des versions antérieures de Android comme le KitKat et Lollipop.

Mac OS X Sierra facilement adopté

En Algérie, Lollipop (5.0 et 5.1) détient près de 36% du marché des terminaux Android, suivi de "6.0 Marshmallow" (24,14%), de "4.4 KitKat"21%. La dernière version "7.0 Nougat", disponible uniquement pour les terminaux Android très récents, n’en est qu’à 4,5%.

A noter que la principale différence entre iOS et Android, la migration vers la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple, lorsque le terminal est éligible, est laissée au choix de l’utilisateur. Contrairement à Android où ce sont les fabricants de smartphones et tablettes qui décident de faire migrer vers la nouvelle version certains modèles (en particuliers les hauts de gamme) plutôt que d’autres.

StatCounter a également analysé les différents systèmes d’exploitation installés sur les ordinateurs portables et de bureau (desktop) de la marque à la Pomme. Ainsi, dans le monde, près de 49% des ordinateurs Apple fonctionnent sous Mac OS X Sierra (10.12), la dernière version, lancée en septembre 2016 et qui prend en charge une large gamme de modèles fabriqués à partir de 2011. Les versions Mac OS X "El Capitan" (10.11), "Yosemite" (10.10), et "Mavericks" (10.9) se partagent respectivement 22,79%, 15,99% et 5,45% du marché. Ces proportions sont sensiblement identiques en Amérique du Nord et en Europe. Cette tendance est également suivie en Afrique et en Algérie, puisque Mac OS X Sierra équipe plus de 40% des ordinateurs Apple, contre 22% pour Yosemite, 18% pour El Capitan, et 8% pour Mavericks. A noter que les logiciels système d’Apple sont gratuits et peuvent être téléchargés, dès leur sortie, sur le site du constructeur.

Les chiffres de StatCounter, qui permettent de mesurer les parts de marché des navigateurs Web, des systèmes d'exploitation, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des ordinateurs et des terminaux mobiles, sont issus de issu de l’analyse de 10 milliards de pages de plus de deux millions de sites Web.

