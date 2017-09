Le consommateur DZ confirme son intérêt pour le shopping en ligne

Même sans le paiement électronique, le consommateur algérien parcoure de plus en plus les sites marchands et n’hésite pas à commander en ligne. Avec 577.000 visites mensuelles sur le site de vente en ligne Jumia Algérie en 2016, le consommateur DZ montre un intérêt certain pour le commerce en ligne. Si, par comparaison avec d’autres pays de la région, les chiffres en Algérie restent modestes, la tendance est toutefois à la hausse.

Environ "3% des internautes algériens se rendent sur Jumia chaque mois", soit "577.000 visites", dont "42% de femmes et 58% d’hommes", sur près de "18 millions d’internautes". Si cela peut paraître modeste, cela représente quand même pas moins de "60.000 commandes mensuelles". En tête des produits commandés, la "mode homme", suivie de la rubrique" bijoux et montres ", puis "santé et beauté".

Plus de six visiteurs sur dix (61%) de Jumia Algérie y accèdent via un support mobile (smartphone ou tablette). Les 39% restants s’y connectent via un ordinateur portable ou de bureau. 12% des connexions au site marchand se font par le biais de l’application (Android et iOS) de Jumia, alors que 49% via la version responsive du site. A fin 2016, ils étaient plus de 123.000 usagers algériens à avoir téléchargé l’application Jumia, soit plus de 52% par rapport à 2015.

Les "60.000 commandes mensuelles", ils sont environ 60% de clients Jumia à commander à partir de leur mobile (via l’application et par le biais de la version responsive du site). Comparée à la moyenne du taux de commandes sur mobile dans les pays d’Afrique, qui est de 47%, le consommateur algérien semble avoir une large préférence pour la mobilité, même si, pour le moment, seulement 12% utilisent l’application mobile pour commander ou parcourir les boutiques de Jumia.

En matière de plateforme web, les clients mobiles de Jumia y accèdent en grande part (62%) via Chrome, le browser de Google, contre 23% pour Opera Mini, un navigateur mobile qui permet d’économiser la data en bloquant les publicités. Il faudra donc suivre l’évolution de l’usage du navigateur Opera Mini quand on sait que l’internaute mobile attache une grande importance à l’économie de sa consommation de data mobile.

Les récentes opérations lancées par Jumia avec les "packs rentrée scolaire" de différents niveaux de prix, qui ont connaît un "franc succès", selon une responsable chez Jumia Algérie, confirment l’engouement du consommateur algérien pour l’achat en ligne. La progression des achats mobiles va également renforcer cette tendance. Le développement croissant de l’Internet mobile, avec la 3G qui est désormais disponible dans l’ensemble du pays, et la couverture de plus en plus importante de la 4G, le recours à l’achat effectués à partir d’un terminal mobile va doper le m-commerce en Algérie. Des tendances à confirmer dans les prochains chiffres de Jumia.

