Une mairie parisienne rend hommage à Leïla Alaoui

HOMMAGE - La mairie du 4e arrondissement de Paris a rendu, mercredi soir, un hommage à l’artiste photographe franco-marocaine Leïla Alaoui, décédée dans l'attaque terroriste survenue à Ouagadougou en janvier 2016.

Cet hommage, qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième biennale des photographes du monde arabe contemporain, organisée par l'Institut du monde arabe (IMA) et la Maison européenne de la photographie (MEP), a été marqué par l’inauguration, au sein de cette mairie, d’une salle d'exposition baptisée du nom de la défunte artiste.

Cette salle accueillera, pendant dix jours, une partie de la série photographique "Les Marocains", de la collection de la MEP.

"C’est la première fois qu’une jeune artiste photographe a son nom inscrit définitivement dans l’histoire d’une mairie de la capitale française", a indiqué le maire du 4e arrondissement de Paris, Christophe Girard, ajoutant que Leïla Alaoui était "une citoyenne du monde qui avait vraiment sa place ici".

"Cet hommage est un symbole très fort et une leçon de vie", a-t-il relevé, notant que les élèves qui viennent souvent dans la mairie vont pouvoir découvrir l'oeuvre de l'artiste. "Il s’agit aussi d’une reconnaissance de son travail et un hommage au Maroc", a affirmé M. Girard.

Pour sa part, le président de l’IMA, Jack Lang, a affirmé que cet hommage est "un moment émouvant", qui inscrit définitivement Leïla Alaoui dans la mémoire de la capitale française.

"Le nom de Leïla Alaoui sera gravé pour l’éternité dans la mémoire de Paris", a-t-il dit, notant que l’œuvre de la photographe est "une œuvre très puissante" qui sera découverte par tous les visiteurs qui viendront dans cette mairie. "Leïla Alaoui est un message permanent par son sourire, son talent et sa lumière", a conclu M. Lang.

Le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi a, quant à lui, indiqué, dans une déclaration à la MAP, qu’à travers l’inauguration au sein de cette mairie d’une salle portant le nom de Leïla Alaoui, la ville de Paris "perpétue la mémoire de cette photographe exceptionnelle", ajoutant que tous les artistes marocains se sentent "honorés" par cet hommage.

Photographe et vidéaste franco-marocaine, Leïla Alaoui, née en 1982, a étudié la photographie à l’université de la ville de New York. Son travail explorait la construction d’identité, les diversités culturelles et la migration dans l’espace méditerranéen.

Elle utilisait la photographie et l’art vidéo pour exprimer des réalités sociales à travers un langage visuel se situant aux limites du documentaire et des arts plastiques.

Son travail est exposé internationalement depuis 2009 (à la foire Art Dubai, à l'Institut du monde arabe et à la Maison européenne de la photographie) et ses photographies ont été publiées dans de nombreux journaux et magazines, dont le New York Times et Vogue.

En 2016, alors qu’elle était mandatée par l'ONG Amnesty International pour réaliser un travail sur les droits des femmes au Burkina Faso, Leïla Alaoui a été victime des attaques terroristes de Ouagadougou le 15 janvier. Elle a succombé à ses blessures trois jours plus tard.

Ouverte le 13 septembre, la deuxième biennale des photographes du monde arabe contemporain accueille les travaux d'une cinquantaine d'artistes issus de nombreux pays arabes dont le Maroc.