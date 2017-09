Les couples ne font pas l'amour aussi longtemps que vous le pensez

Lorsqu'on est en couple vient inévitablement un temps où on se compare aux autres couples. Ont-ils du meilleur sexe? Essaient-ils de nouvelles positions? Combien de fois par semaine le font-ils? Et est-ce que ça dure plus longtemps que nous?

Croyez-nous, tout le monde se pose ces questions, mais avant de capoter, voici les faits: les gens ne font pas l'amour aussi longtemps que vous le pensez.

Lovely, un jouet sexuel et une application mobile destinée aux couples, a collecté les données de plus de 2000 rapports sexuels engageant 432 couples et a conclu que le sexe durait en moyenne 12 minutes pour le couple moyen. Le magazine Men's Health note cependant que les chercheurs ont simplement examiné les positions sexuelles et la durée du sexe, sans mentionner si les préliminaires étaient inclus dans le calcul.

L'entreprise a aussi classé ses données par États américains. Les gens du Maine, par exemple, font l'amour pendant 19 minutes en moyenne, alors que ça ne durerait que neuf minutes pour les résidents du Michigan.

Une étude publiée plus tôt cette année révélait que les parties de jambes en l'air durent en moyenne 19 minutes pour les couples d'Anglais - 10 minutes en préliminaires et neuf minutes de pénétration - mais la plupart des participants à l'étude préféreraient que ça dure plus longtemps.

Selon ce même sondage, 24% des couples aimeraient faire l'amour plus de 30 minutes, alors que 66% disent vouloir le faire pendant au moins 15 minutes.

Une étude notoire publiée dans le Journal of Sexual Medicine en 2005 a révélé que la durée médiane des rapports sexuels était de 5,4 minutes, bien que GQ note que d'autres recherches pointent que la médiane serait plutôt de 7,5 minutes. Ces statistiques omettent cependant les activités pouvant mener à l'acte.

"Le sexe est plus qu'un simple rapport sexuel, et le temps que vous lui allouez devrait inclure le temps de susciter l'excitation autant mentalement que physiquement, estime le thérapeute sexuel spécialisé dans les liens matrimoniaux et familiaux, Ian Kerner, en entrevue avec le magazine Self. Ça peut inclure beaucoup de contacts, et préliminaires, le partage de fantasmes, la lecture de littérature érotique, le visionnement de porno ou des jeux de rôles sexuels.

Et alors que le temps passé au lit est important, ce n'est pas tout. La qualité, les positions sexuelles pratiquées, le type et la durée des préliminaires, les bisous, les câlins font également partie intégrante du sexe et ne doivent pas être ignorés.

En vieillissant, il se peut que le désir sexuel s'éteigne un peu, mais sachez qu'il y a de nombreuses façons de pimenter sa vie sexuelle, peu importe l'âge.