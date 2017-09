César 2018: Le film tunisien " La laine sur le dos" de Lotfi Achour dans la sélection officielle des courts métrages

Le film tunisien "La laine sur le dos" de Lotfi Achour a été retenu pour les César 2018 dans la liste officielle des courts métrages dans la catégorie "Prise de vue réelle". Il est choisi parmi une sélection de 24 oeuvres en provenance de France, d'Italie, de Belgique et de la Grande Bretagne, sachant que 12 autres films d'animation en provenance de la France, d'Espagne et de la Hongrie ont été sélectionnés dans la liste des courts métrages en lice pour les récompenses de la 43ème édition des Césars 2018 dont la cérémonie aura lieu lieu le 2 mars 2018 à Paris.

Nominé pour la Palme d'or dans la catégorie des courts métrages au Festival de Cannes 2016, le film tourne autour de la corruption à travers l'histoire, sur une route du désert tunisien à Tataouine, d'un vieil homme et de son petit-fils qui, à bord d'un vétuste camion transportant des moutons, se font immobiliser par deux gendarmes. Pour qu'ils puissent repartir, la situation débouche sur la proposition d'un curieux marché. Le film a également représenté la Tunisie la semaine écoulée aux côtés du premier long-métrage fiction de Lotfi Achour "Demain dès l'aube" à la septième édition du festival international du cinéma latino-arabe qui s'est déroulée du 4 au 13 septembre à Buenos Aires en Argentine.

Convaincue que la gloire vient à un film de cinéma de trois manières, par le plaisir du public (les entrées en salles, les achats vidéo, les audiences télévisées), par les faveurs de la critique (les médias et les festivals), et par la reconnaissance des professionnels de l’industrie cinématographique (les Académies nationales de cinéma), l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma est l'institution en France, qui organise les Prix César, une distinction cinématographique, dédiée aux films et aux personnes qui les font. Décernées depuis 1976, les trophées César remises par l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma portent le nom du sculpteur qui les a conçues César Baldaccini.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.