Le Plan d'action du gouvernement adopté à la majorité par l'APN

Le Plan d'action du gouvernement, pour la poursuite de la mise en oeuvre du programme du président Bouteflika, a été adopté à la majorité par l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée, Said Bouhadja, en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia et des membres du gouvernement.

341 députés ont voté oui, 64 ont voté non et 13 députés se sont abstenus lors de cette séance qui a enregistré la présence de 355 députés et 63 votes par procuration. Les députés ont procédé au vote du plan d'action après l'intervention de M. Ouyahia pour répondre à leurs interrogations.

