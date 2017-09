L'Algérie signe le Traité d'interdiction des Armes Nucléaires

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a signé, mercredi à New York, le Traité d’interdiction des armes nucléaires, lors d’une cérémonie officielle organisée à cet effet par le Secrétaire général de l’ONU, en présence de plusieurs Chefs d’Etats, de Gouvernements et de ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’ONU, indique un communiqué du ministère.

"Par cette signature, l’Algérie réaffirme, encore une fois, son attachement à faire du désarmement nucléaire une priorité absolue au plan international, et à l’objectif de l’édification d’un monde plus sûr pour tous, pour instaurer la paix et la sécurité dans un monde exempt de ces armes. Elle réaffirme également son attachement au Traité de Pelindaba, érigeant l'Afrique en zone exempte d'armes nucléaires, et à la création d'une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient, conformément aux résolutions internationales pertinentes à ce sujet", précise la même source.