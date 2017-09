"Al-Gharb d'Outre Mer", l'exposition qui revisite le patrimoine maroco-portugais

CULTURE - Quand l'art rapproche les peuples. L’Ambassade du Portugal à Rabat, et la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc (BNRM) organisent une exposition inédite pour revisiter l'histoire et le patrimoine communs aux deux pays. Baptisée "Al-Gharb d’Outre Mer" ("Algarve d’Além-Mar" en portugais, ou encore "الغارف من الخارج" en arabe), cette exposition nous plonge dans la mémoire profonde du Portugal et du Maroc.

L’événement, qui se tiendra du 22 septembre au 11 octobre à la BNRM, sera l'occasion de passager en revue les vestiges de la présence portugaise au Maroc. Des monuments qui font désormais partie intégrante du patrimoine du Maroc offrant ainsi un héritage culturel partagé.





"Al-Gharb d’Outre Mer" comprend une sélection de milliers d’images et d’œuvres réalisées au Maroc. L'exposition, qui a nécessité trois années de travail, se distingue par la diversité des techniques utilisées et par la sensibilité de chaque artiste qui apporte sa touche personnelle et son regard sur le Maroc. Résultat: un héritage aux mille et une couleurs immortalisé qui rend grâce à la richesse des paysages et de la culture du Maroc.

Les traces maroco-portugaises du passé se révèlent ainsi sous nos yeux, à travers des illustrations et des clichés photographiques réalisés par des artistes portugais du collectif Grupo do Risco. Des œuvres chargées d'histoire, inspirées de la visite au Maroc du collectif portugais en 2015. Durant leur séjour, les artistes du collectif ont été séduits par le patrimoine historique, ainsi que par les histoires que partagent les deux pays. À leur tour de les partager.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 22 septembre à 19h, et sera précédé d’une présentation par les artistes.