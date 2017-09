Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a répondu ce jeudi 21 septembre 2017 aux interrogations et critiques des députés à l'Assemblée populaire nationale (APN). Lors de son intervention, le chef du gouvernement, après voir lancé une pique aux "professionnels de l'opposition", a annoncé de nouvelles mesures dans le cadre du financement non conventionnel, écartant la récupération de l'argent informel comme "solution miracle".

Ahmed Ouyahia a annoncé que deux banques publiques introduiront avant la fin de cette année la finance islamique. Il a rajouté que quatre autres banques devront suivre à partir de 2018.

Lors de son intervention, le Premier ministre a affirmé que la récupération de l'argent de l'informel, des impôts non recouvrés et des crédits bancaires non remboursés ne suffiront pas à "régler les problèmes de l'Algérie". Il révélé que l'argent de l'informel représente "que" 2700 milliards de dinars.