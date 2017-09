Africa Convergence: La grand-messe des acteurs du contient revient pour une 2e édition

CONFÉRENCE - La Tribune Afrique, le média économique panafricain, organise sa conférence annuelle dédiée au continent, Africa Convergence, le 29 septembre prochain. Après Paris, l’événement a choisi pour cette seconde édition la capitale économique marocaine, Casablanca, pour donner rendez-vous aux acteurs du continent afin d’échanger autour de la thématique des "nouveaux champions du sud".

Capitaines d’industrie, politiques, penseurs, artistes, intellectuels, musiciens se rencontreront pour engager un dialogue de haut niveau autour de l’avenir du continent. Au total, près de 300 participants triés sur le volet sont attendus. "Jusque-là, ces différentes communautés s’observaient à distance. La Tribune Afrique a fait le pari de les réunir et de les engager dans un dialogue inédit afin d’imaginer ensemble les points d’appui pour libérer les initiatives et fédérer les énergies, au service d’une ambition commune: faire émerger l’Afrique", déclare-t-on à La Tribune Afrique.

D’ores et déjà, de nombreux intervenants de haut niveau ont confirmé leur présence parmi lesquels on peut compter le Dr Mo Ibrahim, Président de la fondation éponyme, la porte-parole du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) Melissa Flemming, le "Steve Jobs congolais" Vérone Mankou, le CEO de Worldremit Ismail Ahmed, le chef d’orchestre international Armand Diangienda, Saïd Ibrahim de Casablanca Finance City, Moulay Hafid Elalamy, ministre marocain de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, la "Rock star" Vusi Thembekwayo, le ministre malien Konimba Sidibé ou encore Tara Durotoye, CEO de House of Tara. La liste complète est disponible sur le site internet dédié à l’évènement, africaconvergence.com.

Pour rappel, la participation à la conférence est sur invitation uniquement, et nécessite un code transmis par l’organisation. En l’absence de ce code, il existe toutefois une alternative en souscrivant à l’offre d’abonnement payante de La Tribune Afrique, tous les abonnés bénéficient systématiquement d’un accès gratuit aux évènements organisés par le média. Enfin, pour ceux qui ne disposent ni de code, ni d’abonnement, il reste possible de s’inscrire en liste d’attente sur le site de l’évènement.