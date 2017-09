Les positions sexuelles de la levrette et du missionnaire pourraient être dangereuses pour votre santé

SEXUALITÉ- Il y a quelques dangers auxquels on peut penser par rapport au sexe, principalement la transmission des infections transmissibles sexuellement et une grossesse non désirée. Une autre encore est l'attachement à quelqu'un auquel on ne devrait pas s'attacher...

Mais si nous sommes en bonne santé, la plupart d'entre nous ne pensent pas aux autres potentiels dangers du sexe, notamment des fractures péniennes.

Selon une nouvelle étude, les hommes hétérosexuels ont des probabilités de "briser"leur pénis s'Ils ont des relations sexuelles dans la position de la levrette.

La recherche, publiée dans le Journal of Impotence, a regardé quelles positions sexuelles causent la proportion la plus élevée de fractures péniennes durant les relations sexuelles hétérosexuelles, et a trouvé que la position du missionnaire - où l'homme est sur le dessus- était la deuxième position la plus propice à causer une fracture après celle de la levrette.

Les chercheurs ont regardé les données se basant sur 90 hommes hétérosexuels qui avaient un pénis fracturé et qui se sont faits demander comment c'était arrivé.

Ils ont trouvé que 44% des hommes ont été blessés dans la position de la levrette, 25% dans la position du missionnaire, et 10% ont été blessés quand la femme était sur le dessus.

Pourquoi est-ce que ces positions sont plus propices à meurtrir le pénis? Les chercheurs disent que ça a à voir avec l'angle et la vigueur.

"On spécule que quand l'homme est dans une position dominante et est très excité, le sexe peut devenir extrêmement vigoureux, déclenchant un plus grand impact au moment du traumatisme quand le pénis sort du vagin et fonce dans le périnée ou dans la symphyse pubienne", ont-ils noté.

D'autres blessures péniennes peuvent être causées par des activités sexuelles incluant la masturbation, les changements de position ou les traumatismes contondants, mais ces cas sont beaucoup plus rares.

Selon NHS Angleterre, «les cas rapportés de fracture pénienne sont rares,» mais le site note que ce serait peut-être parce que les hommes ne rapportent typiquement pas cette blessure, étant embarrassés.

Si une telle chose arrive, vous allez le savoir.

"Si vous vous êtes fracturé le pénis, vous allez le savoir immédiatement,» rapporte Men's Health. «Un des symptômes les plus révélateurs est un son de craquement ou d'éclatement - c'est habituellement le tissu qui se déchire".

Vous devriez aussi vous rendre immédiatement à l'urgence. "Parfois, ça peut requérir une cystoscopie - une procédure dans laquelle un tube creux équipé avec une lentille peut regarder directement à l'intérieur de votre urètre - pour déterminer si c'est déchiré". note Men's Health.

Si c'est déchiré, une opération sera nécessaire, et ce, à l'intérieur de trois jours de la blessure.

S'il est peu probable que vous brisiez votre pénis pendant une relation sexuelle, il y a des façons de réduire le risque que ça arrive.

Men's Health suggère d'être bien bandé avant la pénétration, sinon le pénis est plus propice à tourner, ce qui pourrait augmenter le risque d'une fracture pénienne.

Cet article de HuffPost Canada a été traduit de l'anglais par le HuffPost Québec.

