Gossip Girl a 10 ans: que sont-ils devenus?

SÉRIES - Il y a 10 ans, le 19 septembre 2007 plus précisément, tout le monde est tombé en amour (et a envié secrètement) les jeunes super stylés de l'Upper East Side. Gossip Girl était né.

Pendant six saisons et 121 épisodes, on a vu Serena, Blair, Chuck, Dan ou Nate se chamailler, tomber en amour, puis se laisser, puis retomber en amour, toujours habillés de la tête aux pieds par de grands créateurs de mode dans les soirées les plus huppées.

Coup d'oeil sur ce que les acteurs sont devenus aujourd'hui.

Blake Lively (alias Serena Van Der Woodsen)



Toujours aussi belle, Blake Lively est la plus demandée de ses collègues de plateau. La belle de 30 ans - - qui a donné naissance à son deuxième enfant l'année dernière et qui est mariée à l'acteur Ryan - Reynolds a notamment interprété des rôles principaux (Adaline, All I see is you) et joué dans un film de Woody Allen (Café Society).

Leighton Meester (alias Blair Waldorf)

Beaucoup moins coincée que son personnage de Blair, Leighton a enchaîné quelques projets au petit et au grand écran en plus de sortir deux albums en tant que chanteuse. Elle a dit oui à l'acteur Adam Brody avec qui elle a une fille.

Thank you for all the birthday wishes!!! 😝 #31 Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 9 Avril 2017 à 12h49 PDT

Ed Westwick (Chuck Bass)

L'acteur britannique a joué dans quelques séries télé et films qui n'ont pas eu de grands succès, mais il est l'une des têtes d'affiche de la nouvelle série de Netflix White Gold. Il est présentement en couple avec la mannequin Jessica Serfaty - et est demeuré l'un des meilleurs amis de Chace Crawford, son partenaire de jeu dans Gossip Girl.

#italy Une publication partagée par Ed Westwick (@edwestwick) le 29 Mai 2017 à 12h19 PDT

Chace Crawford (Nate Archibald)

Le bel acteur de 32 ans a plus enchaîné les conquêtes que les projets professionnels ces dernières années. On lui a notamment prêté des amourettes avec le mannequin israélien Bar Rafeli, Lauren Conrad et Rebecca Rittenhouse.

Typically you get brought up from triple A to the major leagues. I came straight from Playstation. Une publication partagée par Chace Crawford (@chacecrawford) le 21 Mars 2017 à 15h31 PDT

Penn Badgley (Dan Humphrey)

Entre deux rôles à la télé et au cinéma, Penn Badgley chante pour le groupe electro-pop MOTHXR. Il est marié depuis février à la chanteuse Domino Kirke.

mothxr.com for all tour dates (photo by @deshaunicus ) Une publication partagée par Penn Badgley (@pennbadgley) le 5 Sept. 2016 à 13h08 PDT

Taylor Momsen (Jenny Humphrey)

Très rock comme la Jenny des dernières saisons, Taylor Momsen se dévoue maintenant qu'à la musique. Elle est la leader de The Pretty Reckless, groupe qu'elle a formé en 2009. Elle serait restée très amie avec l'acteur interprétant le petit frère de Serena, Connor Paolo. (Psst : elle a fait la première partie de Guns N' Roses et Marilyn Manson qui l'a déjà étranglée en plein spectacle).

#readingfestival #tprtour2017 @hannahmeadowsphotography Une publication partagée par Taylor Momsen (@taylormomsen) le 27 Août 2017 à 15h48 PDT

Jessica Szohr (Vanessa Abrams)

La belle actrice fait des apparitions ici et là. On a pu la voir récemment dans quelques épisodes des séries Twin Peaks et Shameless. Elle est en couple avec le joueur de football Scotty McKnight depuis 2015.

#wcw goes to this sweet lady:) even when it's a little gloomy... there is some yellow sunshine somewhere:) 🌞☀️🌞 Une publication partagée par Jessica Szohr (@jessicaszohr) le 31 Mai 2017 à 15h21 PDT

Michelle Trachtenberg (Georgina Sparks)

La carrière de Michelle Trachtenberg était partie en force puis s'est tranquillement essouflée. Elle a tenue un rôle dans la série télé Weeds en 2011 puis dans Sister Cities en 2016.

Connor Paolo (Eric Van Der Woodsen)

On n'a pas revu Connor dans Gossip Girl après la saison 4 puisqu'il avait quitté pour se consacrer à Revenge jusqu'en 2013. Il a participé depuis à quelques projets.