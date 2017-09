Mission réussie pour la première tournée de Gad Elmaleh en Australie

HUMOUR - Gad Elmaleh est un humoriste sans frontières. Après être parti à la conquête des Etats-Unis, où il s'est installé en 2015, le comédien franco-marocain vient de boucler sa première tournée en Australie. Il a présenté son spectacle en anglais, "Oh my Gad!".

Gad Elmaleh s'est produit à Melbourne, le 14 septembre au Recital Center, et à Sydney les 18 et 19 septembre, dans le cadre du festival "Just for laughs" ("Juste pour rire") au Sydney's City Recital Hall. Des spectacles qui se sont joués à guichets fermés.

Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh) le 16 Sept. 2017 à 4h23 PDT

Trois représentations qui ont visiblement ravi les spectateurs. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont en effet félicité l'humoriste pour sa performance, adaptée au public australien, comme l'écrit cette internaute sur Instagram: "Bravo Gad! Magnifique performance à Sydney! La pointe d'humour sur Bondi (la plage la plus connue d'Australie, ndlr)... les feux tricolores et leur fameux bip... L'Australien sportif... Exercice brillamment réussi tout en anglais (...) on aurait continué et continué". "Merci à vous! Le spectacle était à mourir de rire! Même en anglais vous gérez!", écrit un autre.

Interviewé fin août par le Sydney Morning Herald, l'humoriste originaire de Casablanca s'était dit "très excité" de venir se produire en Australie. "Parce que si quelqu'un m'avait dit il y a 10 ans que je me produirais en Australie, j'aurais rigolé". Il a également donné sa première interview à la télévision australienne, dans l'émission "The Project".

Thank you guys for having me on @theprojecttv for my very first Australian TV experience 🙏😃🙏 It was a lot of fun All the shows in Melbourne and Sydney are Sold Out!!!! 🙌🎉🎉🙌@justforlaughs_syd @pjhelliar Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh) le 13 Sept. 2017 à 3h50 PDT

L'expérience américaine de Gad Elmaleh lui a ainsi permis d'accéder au public anglophone à l'autre bout du monde. "Bye Sydney. C'était une expérience incroyable. Vous avez été si bons pour moi. J'ai adoré chaque moment que j'ai passé ici en Australie", a-t-il écrit sur son compte Instagram, où il a posté une série de photos de son séjour:

Bye Sydney.It's been an unbelievable experience.You've been so good to me.I loved every moment I spent here in Australia. Thank you @justforlaughs_syd @brucehillsjfl 🙏🙏🙏 Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh) le 19 Sept. 2017 à 8h21 PDT

I have no idea why I am doing this #australiavibe Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh) le 17 Sept. 2017 à 5h22 PDT

Bonjour Sydney!!! Performing tonight @sydneyoperahouse on the gala @justforlaughs_syd Magnifique! Magique! Unique! #croyezenvosreves Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh) le 15 Sept. 2017 à 8h57 PDT